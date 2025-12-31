Das neue Jahr ist da, der Müll vom Silvesterabend auch: Wer sich jetzt ans Aufräumen macht, sollte wissen, wohin mit den Resten der Sause. Denn die falsche Wahl kann schon mal riskant werden.

Nach der Party ist vor dem Aufräumen - doch wohin mit den Überresten von Feuerwerkskörpern, Konfetti und Co.?

Berlin/Düsseldorf - Sie haben fleißig Raketen geschossen, um das neue Jahr zu begrüßen – und nun finden sich deren Reste rund um Haus und Grundstück? Dann ist es Zeit für einen Gang zur Restmülltonne. Denn hier können die abgebrannten Feuerwerkskörper laut dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) entsorgt werden. Am besten kontrollieren Sie vorher, dass es in den Resten nicht mehr glüht. Sonst riskiert man Brände in der Tonne.

Im Altpapier haben die Raketenreste übrigens nichts verloren – auch dann nicht, wenn sie größtenteils Papier enthalten. Denn sie sind, so erklärt es Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW, durch die Chemikalien des Feuerwerks so verschmutzt, dass sie das Recycling stören würden.

Ungenutztes Feuerwerk nicht lagern

Und was ist mit dem Feuerwerk, das man zwar gekauft, aber gar nicht abgeschossen hat? Auf jeden Fall sollte man es nicht bis zum nächsten Silvesterabend aufbewahren. Denn Luftfeuchtigkeit kann übers Jahr hinweg gute Zündung und guten Abbrand verhindern. Philip Heldt rät stattdessen, das ungenutzte Feuerwerk ein paar Stunden in Wasser zu legen, dann nass in eine Tüte zu geben und mit dem Restmüll zu entsorgen.

Und was ist mit den Blindgängern?

Blindgänger und Feuerwerkskörper, die nur teilweise gezündet haben, gehören laut dem VKU nicht in die Restmülltonne. Sie können weiterhin explosiv reagieren - und stellen dem Verband zufolge ein Sicherheitsrisiko dar. Der empfiehlt deshalb, Blindgänger zunächst einmal in Wasser zu legen - und anschließend bei einer kommunalen Schadstoffsammelstelle oder einem Wertstoffhof abzugeben.

Wachsgießen: Vorsicht Verstopfungsgefahr

Auch wer kein Feuerwerk gezündet hat, hat nach Silvester oft allerlei Partymüll angehäuft, der in die richtige Tonne gehört: Luftschlangen aus Papier etwa ins Altpapier, solange sie nicht stark verschmutzt oder beschichtet sind. Konfetti ist laut dem VKU hingegen immer ein Fall für den Restmüll, denn die kleinen Schnipsel können im Papierrecycling nicht verarbeitet werden – unabhängig davon, ob sie nun aus Papier oder aus Kunststoff sind.

Und wer am Silvesterabend beim Wachsgießen einen Blick in die Zukunft werfen wollte, sollte die Wachsreste in jedem Fall nicht in den Abfluss kippen. Denn dort können sie aushärten und die Hausleitungen verstopfen, warnt der VKU. Sie gehören stattdessen in die Restmülltonne. Die Reste vom Zinngießen sollten Sie hingegen zum Wertstoffhof bringen. Dort können sie als Metallabfall entsorgt werden.