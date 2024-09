Osteuropa hat es schon erwischt und auch in mehreren Regionen Deutschlands droht Hochwasser. Was man jetzt noch tun kann und was wichtig ist, wenn das Wasser da ist.

Berlin - Gegen das Hochwasser selbst kann man wenig tun, aber die Folgen für die eigenen vier Wände, die Umwelt und das eigene Leben kann man sehr wohl beeinflussen. Denn wird für die Heimatregion Hochwasser angekündigt, bleibt häufig noch etwas Zeit zum Handeln.

Hochwasser droht - Das können Sie im Haus tun

Zuletzt: Sollte der Ernstfall eintreten, halten Sie sich während einer Hochwasserlage niemals im Keller auf. Steigendes Wasser kann schnell Lebensgefahr bedeuten. Mehr Informationen zum persönlichen Hochwasserschutz gibt es unter https://www.bbk.bund.de im Netz.

Dokumente, Notfallvorräte, Notgepäck - Was noch wichtig ist

Mit Blick auf die Lage in Österreich, Polen und Tschechien riet Fritz-Helge Voß vom bayerischen Landesverband des Technischen Hilfswerks (THW) am Montagmorgen im ZDF zum Anlegen von Notvorräten. Stromausfälle sind in Hochwassergebieten schließlich immer möglich. Aber was muss in den Notvorrat hinein?

Weitere Informationen zum Notvorrat, Notapotheke, Notgepäck, der Dokumentenmappe und mehr gibt das BBK unter https://www.bbk.bund.de im Netz. Dort lassen sich zum Nachlesen auch gedruckte Broschüren bestellen.