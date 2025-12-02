Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?

Berlin - Weder Wasser noch Seife: Feuchttücher sind perfekt für die schnelle Reinigung. Ärgerlich ist es nur, wenn man statt einem gleich mehrere Tücher aus der Verpackung zieht und man mehr verbraucht als nötig. Gibt es da vielleicht einen Trick?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich Feuchttücher mit Hilfe von Gummibändern besser dosieren lassen - das verspricht zumindest ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Gummiband-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Gummibänder links und rechts von der Öffnung um die Feuchttücher-Verpackung spannen.

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei. Die Gummibänder drücken die Verpackung leicht zusammen. Mehr Druck von außen heißt: Beim Ziehen wird das Tuch stärker festgehalten - es reißt sauber ab, anstatt weitere Tücher mitzuziehen.