Lust auf ein Geschmackserlebnis mit Vitamin-Kick? Das Orangen-Carpaccio von Food-Bloggerin Julia Uehren vereint Frische, Schärfe und Cremigkeit – und sorgt mit Walnuss-Crunch für den Extra-Kick.

Erinnert an das Strahlen der Sonne: Das Orangen-Carpaccio ist nicht nur fruchtig, sondern verzaubert auch mit einem herzhaften Knoblauch-Kick.

Köln - Dieses Orangen-Carpaccio ist nicht nur gut fürs Immunsystem, sondern auch fürs Gemüt: Die Orangen stärken uns für die Erkältungssaison mit einer Extra-Portion Vitamin C und ihre sonnengelbe Farbe macht gute Laune, auch wenn es draußen grau ist.

Ganz zu schweigen vom Geschmack! Der wird, neben der Saftigkeit und Süße der Orangen, vor allem durch das Dressing geprägt: Zitrone, Knoblauch und zerstoßene Fenchelsamen sorgen hier für eine würzige Note. Der Rucola bringt eine leichte Schärfe ins Gericht, während die cremige Burrata diese und die Säure wunderbar abmildert. Wer noch ein bisschen Crunch auf der Zunge haben möchte, streut ein paar gehackte Walnusskerne über das Carpaccio.

Zutaten für 4 Portionen

1/2 Bio-Zitrone

1/2 Zehe Knoblauch

1 TL Fenchelsamen

6 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

6 Orangen

1 Zwiebel (rot)

40 g Rucola

200 g Burrata (Abtropfgewicht)

20 g Walnusskerne (optional)

Zubereitung:

Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und von der Schale ca. 1/2 TL abreiben. Saft auspressen. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Fenchelsamen grob mörsern. Zitronensaft, Zitronenabrieb, Knoblauch, Fenchelsamen und Olivenöl in einer Schüssel verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Von den Orangen die Schale und die feine, weiße Haut darunter mit einem sehr scharfen Messer vorsichtig wegschneiden. Die Orangen dann in hauchdünne Scheiben schneiden (oder Orangenfilets aus der Frucht schneiden, sieht nicht so hübsch aus, schmeckt aber besser, weil Textur und Geschmack zarter sind). Die Orangenscheiben (oder -filets) fächerförmig auf einem großen, flachen Teller anrichten.

Die Zwiebel schälen und in hauchdünne Ringe schneiden. Den Rucola waschen und trocken schütteln. Dickere Stiele ggf. entfernen.

Zwiebel und Rucola auf die Orangen verteilen, den Burrata in kleine Stücke zupfen und ebenfalls auf die Teller verteilen. Die Walnusskerne grob hacken und über das Orangen-Carpaccio streuen. Zuletzt das Dressing über das Gericht geben.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/