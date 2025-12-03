Dieser Snack hat es in sich: innen Sushi, außen knusprige Hülle. Kurz im Airfryer ausgebacken, gedippt in würzige Wasabi-Mayo, bieten sich die Sushi-Bites etwa als Fingerfood auf einer Feier an.

Kempten - Kleiner Aufwand, große Wirkung: Wer Sushi mag, kann ihnen mit dem Knusperteig drumherum noch mal einen ganz neuen Drive geben. „Die Sushi-Bites sind megalecker und sofort weggesnackt“, zeigt sich Fernsehkoch Christian Henze begeistert. Er bereitet sich die Bites selbst immer wieder als schnellen Imbiss zu.

„Sie haben einen fantastisch schmeckenden Snack, perfekt umgesetzt vom Airfryer“, sagt er. „Ohne Gestank in der Küche und ohne zusätzliches Fett, die Bites kommen ohne Öl direkt auf die Röstplatte.“ Und es gibt sogar die ganz simple Variante: „Wenn man keine Sushi selbst machen will, kauft man einfach welche seiner Wahl und packt sie in den Teig“, so der Autor, der das Rezept für die Bites in seinem Buch „Airfryer-Blitzrezepte“ (Becker Joest Volk Verlag) verrät.

Zutaten für 2 Personen:

Für Sushi-Bites:

200 g grätenfreies Lachsfilet ohne Haut

120 g Salatgurke

1 EL Reisessig

250 g gegarter Sushi-Reis

2 Noriblätter

2 EL Teriyaki-Sauce

4 EL Tempuramehl

8 EL Panko

Pflanzenölspray oder Ölsprüher

2 Stängel Koriander

Außerdem eine Sushi-Matte aus Bambus

Für Wasabi-Mayo:

1/2-1 TL Wasabipaste

3 EL Mayonnaise (80 Prozent Fett)

1 EL weißer Balsamico-Essig

Salz

Zubereitung: