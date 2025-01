Stuttgart - Werden bei einem Wohnungseinbruch Wertgegenstände entwendet, ersetzt eine Hausratversicherung in der Regel den finanziellen Schaden. Mit einer Wertgegenstandsliste lässt sich in so einem Fall gut und schnell nachvollziehen, was alles mitgenommen wurde und wie viel es wert war.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Sie Unbefugten den Zutritt zu Ihrer Wohnung so schwer und unattraktiv wie möglich machen. Denn laut Joachim Schneider von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes wiegen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl und die psychischen Folgen oft schwerer als der rein materielle Schaden. Mit diesen Tipps der Polizeilichen Kriminalprävention schützen Sie sich bestmöglich vor einem Einbruch: