Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin - Plätzchen, Kuchen, Weihnachtsbraten: Gerade in der kalten Jahreszeit wird unser Ofen oft ganz schön gefordert - und dadurch dreckig. Doch eine Reinigung ist aufwendig, oder?

Nicht unbedingt. Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für den schmutzigen Ofen. Der soll sich ganz einfach mit einem Schwamm und einem Spülmaschinen-Tab reinigen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Reinigungstipp für den Backofen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Bröselige Angelegenheit

Und so geht’s: Ein Spülmaschinen-Tab in den ausgeschalteten Ofen legen und mit einem Schwamm und dem Tab den Backofen einschäumen. Anschließend den Ofen mit einem sauberen Schwamm abwischen und mit einem Handtuch oder Küchentuch abtrocknen.

Fazit: In unserem Test fällt der Hack leider durch. Leichter Schmutz konnte zwar entfernt werden. Allerdings zerbröselt das Tab durch die Feuchtigkeit und das Reiben. Die Reste ließen sich nicht leicht aus dem Ofen entfernen und es blieben Rückstände an der Ofentür zurück. Richtig sauber wurde der Backofen nicht, am Ende musste doch ein klassischer Ofenreiniger ran.