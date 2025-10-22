Sie gelten als die ältesten Teigtaschen Chinas und haben andere Länder Asiens inspiriert. Selbst Ungeübte bekommen Jiaozi hin, verspricht ein Food-Blogger.

Die mit Schweinefleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer gefüllten Jiaozi gelten als Vorläufer von Teigtaschen wie Gyoza aus Japan oder koreanischen Mandu.

Alzenau - Für den ersten Versuch, Teigtaschen selbst herzustellen, empfiehlt Foodblogger und Asienexperte Stefan Leistner von Asiastreetfood die Zubereitung von Jiaozi. Der dünne Teig sei leicht form- und füllbar. Der Blogger bereitet die chinesischen Päckchen folgendermaßen zu:

Zutaten für etwa 4 Portionen:

Für den Teig:

200 g Weizenmehl

120 ml Wasser

1/2 TL Salz

Für die Füllung:

250 g Schweinehackfleisch

100 g Pak Choi

2 Frühlingszwiebeln

3 Shiitake-Pilze

1 Stück Ingwer (ca. 2 cm)

1 Knoblauchzehe

1 EL helle Sojasoße

1 TL dunkle Sojasoße

1 TL Sesamöl

1 EL Shaoxing Reiswein

1 TL Maisstärke

1 Ei

Salz

Pfeffer

Für den Dip:

2 EL Sojasoße

1 EL Reisessig

1/2 TL Chili-Öl

Zubereitung: