Suppensaison verlängert! Food-Bloggerin Doreen Hassek zeigt, wie man mit Lachs, Dill und Kartoffeln einen echten Omega-3-Kick auf den Tisch zaubert – perfekt für kalte Tage und hungrige Genießer.

Der Clou in diesem Eintopf sind die mundgerechten Lachsstückchen. Sie kommen bei der Zubereitung erst in den Topf, wenn die Kartoffeln gar sind und müssen nur noch ziehen, bis auch sie gar sind.

Berlin - Hiermit verlängere ich offiziell die Suppensaison: Denn Winterzeit ist Eintopfzeit! Für mich - als einem passionierten Suppenkasper - die schönste Zeit des Jahres, zumindest was das Essen anbelangt.

Und dieser Eintopf ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur heiß und dampfend, wenn es draußen kalt ist, sondern auch so ein richtiger Seelenwärmer - und mit dem Lachs außerdem sehr gesund. Die Fischart ist bei den Lebensmitteln, die wertvolle Omega-3-Fettsäuren liefern, ganz vorn dabei. Von diesen Fettsäuren profitieren vor allem Gehirn und Herzkreislaufsystem. Also gesund und lecker, was will man mehr von einem Essen.

Für alle, die es nicht serviert bekommen und es selbst kochen müssen (oder dürfen), hier nun das Rezept:

Zutaten für 4 Personen

400 g Lachs

1 EL Butter

1 rote Zwiebel

3 Karotten

5 Kartoffeln

3 Stangen Lauch

2 Gläser Fischfond

1 Becher Sahne

1 EL saure Sahne

1 EL Senf

1 Bio-Zitrone

1 Bund Dill

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Das Gemüse putzen und kleinschneiden. Butter bei mittlerer Hitze im Topf schmelzen und das Gemüse darin anbraten. Die Kartoffeln schälen, in mundgerechte Stücke schneiden und zum Gemüse geben. Alles mit dem Fischfond und der Sahne aufgießen. Kochen lassen bis die Kartoffeln gar sind.

Bio-Zitrone waschen und halbieren. Von der einen Hälfte Zesten abreiben und diese Zitronenhälfte auspressen. Saft und Zesten zur Seite stellen. Die andere Hälfte in hauchdünne Scheiben schneiden, den Dill waschen und hacken und ebenfalls zur Seite stellen.

Den Lachs in mundgerechte Stücke schneiden.

Wenn die Kartoffeln gar sind, den Lachs in die Suppe geben und gar ziehen lassen.

Mit der sauren Sahne, Senf, Zitronensaft, Dill, Salz und Pfeffer abschmecken und mit den Zitronenscheiben garniert servieren.

