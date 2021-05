Maskenpflicht: Wer davon befreit werden kann und was das heißt

Halle (Saale) - In Geschäften und im öffentlichen Personenverkehr muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz - also eine OP-, eine FFP2- oder eine KN95-Maske - getragen werden. Wer kann sich von dieser Pflicht befreien lassen, was bedeutet diese Befreiung konkret und was muss beim Tragen der Masken beachtet werden? Bärbel Böttcher beantwortet die wichtigsten ...

In Geschäften und im öffentlichen Personenverkehr muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz - also eine OP-, eine FFP2- oder eine KN95-Maske - getragen werden. Wer kann sich von dieser Pflicht befreien lassen, was bedeutet diese Befreiung konkret und was muss beim Tragen der Masken beachtet werden? Bärbel Böttcher beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer ist von der Maskenpflicht befreit?

Das ist in der sogenannten Eindämmungsverordnung des Landes geregelt. Demnach sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleitpersonen und im Bedarfsfall Personen, die mit ihnen kommunizieren, von der Maskenpflicht ausgenommen. Zudem Menschen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung, Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist.

Wie können gesundheitliche Gründe nachgewiesen werden?

Auch das ist in der Eindämmungsverordnung geregelt. Zwei Möglichkeiten sind eindeutig: der Schwerbehindertenausweis und das ärztliche Attest. Darüber hinaus ist „eine plausible mündliche Erklärung“ aufgeführt. Das ist schwammig. Es bedeute jedoch nicht, dass ein Gesunder, der behauptet, unter der Maske keine Luft zu bekommen, sie nicht tragen müsse, heißt es im Sozialministerium. Bei Menschen, die nur eine mündliche Erklärung parat haben, liege der Grund für die Befreiung meist auf der Hand - etwa bei Schwerhörigen. Überhaupt komme dieser Fall selten vor.

Klar ist hingegen: „Selbstausgedruckte Atteste haben keinerlei Befreiungswirkung“, sagt Tobias Brehme, Sprecher der Ärztekammer Sachsen-Anhalts.

Ist die Befreiung auch ein Freibrief dafür, sich überall ohne Maske zu bewegen?

„Nein“, sagt Brehme. „Da in unterschiedlichen Situationen ein unterschiedliches Risiko besteht und somit ein unterschiedliches Handeln erforderlich ist, muss der jeweils Verantwortliche die Befreiung nicht automatisch akzeptieren.“ Es müsse immer abgewogen werden: Welches Risiko besteht für andere und für den Befreiten selbst? So kann beispielsweise der Eigentümer eines Geschäfts auch von seinem Hausrecht Gebrauch machen und den Zutritt verwehren oder ein Arzt in seiner Praxis verlangen, dass für kurze Zeit doch eine Maske getragen wird, die aber vielleicht aus einem leichteren Material besteht.

Sinnvoll und auch erlaubt sei es vor diesem Hintergrund, wenn auf entsprechenden Attesten der Grund für die Maskenbefreiung vermerkt wird, sagt Brehme. Das mache es den jeweils Verantwortlichen bei einer Überprüfung gegebenenfalls leichter, das Attest zu akzeptieren.

Für FFP2-Masken gelten arbeitsschutzrechtliche Regeln. So dürfen sie nicht länger als 75 Minuten hintereinander getragen werden. Leser fragen: Ist es gesundheitlich bedenklich, sie etwa auf langen Zugfahrten zu tragen?

„FFP2-Masken stammen aus der Arbeitswelt“, sagt Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes. Sie seien entwickelt worden, um Arbeiter zu schützen, die beispielsweise im Vollschutzanzug Asbestwände abreißen. Die dafür erlassenen Arbeitsschutzregeln sollten auch unbedingt beachtet werden. Sie könnten jedoch nicht ohne weiteres auf den privaten Bereich übertragen werden.

Denn es sei schon ein Unterschied, ob man mit einer FFP2-Maske eine Asbest-Wand bearbeite oder entspannt im ICE von München nach Hamburg fahre. Wer sich durch die FFP2-Maske etwa auf einer längeren Zugfahrt beeinträchtigt fühlt, kann die ebenfalls zugelassene OP-Maske wählen. Selbst Bayern, wo das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben ist, hat diese Pflicht im Fernreiseverkehr ausgesetzt.

Für jede Maske, so Arnold, gelte jedoch: Ist sie durchfeuchtet, muss sie gewechselt werden. (mz)