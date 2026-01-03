Dieses Shot-Rezept von Food-Bloggerin Doreen Hassek vereint Schärfe, Frucht und einen Hauch Kurkuma. Warum der zweite Mix den Drink besonders macht – und wieso empfindliche Gaumen aufpassen sollten.

Der Ingwer für den Mandarinen-Ingwer-Shot wird zweimal gepresst und entwickelt dadurch eine besondere Schärfe.

Berlin - Ingwershots sind seit Jahren in aller Munde - und auch unsere Familie haben sie vergangenes Jahr gut über den Winter gebracht. Mit gut meine ich, dass wir von Erkältungskrankheiten weitestgehend verschont geblieben sind. Ich gebe hier natürlich keine Garantie, aber einen Versuch ist es allemal wert. Und lecker schmecken sie obendrein.

Für solche Shots, oft auch Immunbooster-Shots genannt, gibt es inzwischen diverse Rezepte - ich verrate hier meins. Man kann die Mixtur ruhig in einer größeren Menge vorbereiten und in einer sterilen Glasflasche einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Der Hauptakteur ist dabei natürlich der Ingwer. Er gilt als entzündungshemmend, kann die Durchblutung fördern und das Immunsystem unterstützen. Ein richtiger Allrounder.

Doch Vorsicht, dieser Shot ist ziemlich scharf, also nichts für empfindliche Gaumen.

Zutaten für 750 ml

230 g – 270 g frischen Bio-Ingwer

1 TL Kurkuma, gemahlen

1 EL Honig

1 gute Prise frisch gemahlenen Pfeffer

600 g Mandarinen-Direktsaft aus dem Kühlregal

Zubereitung

Den Ingwer ungeschält, in 2 – 3 cm große Stücke schneiden, zusammen mit 300 ml des Saftes und den restlichen Zutaten in einen leistungsstarken Mixer geben und einige Minuten mixen, bis alles gut zerkleinert ist.

Nun das Ganze durch die Flotte Lotte - das ist eine Passiermühle - kurbeln oder alternativ in ein Sieb geben und mit Hilfe eines großen Löffels gründlich ausdrücken. Den Saft dabei in einem Messbecher auffangen. Danach den Pressrückstand erneut in den Mixer geben und mit dem verbliebenen Mandarinensaft nochmals gut mixen. Anschließend auch den zweiten Durchgang wieder durch das Sieb oder die Flotte Lotte pressen und zum Saft der ersten Runde geben. Der zweite „Aufguss“ sorgt hier für die besondere Schärfe.

Anschließend den fertigen Immunbooster in eine saubere Glasflasche füllen und sofort in den Kühlschrank stellen. Dort hält er mehrere Tage, bis er durch 1 - 2 Shots für jeden täglich aufgebraucht ist.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/