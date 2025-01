Bollewick - Ein paar schöne Käsestücke frisch aus dem Kühlschrank nehmen und kurz vor der Mahlzeit erst auf die Käseplatte legen? Das ist für ein optimales Geschmackserlebnis nicht der richtige Weg, sagt Matthias Westerfeld, Geschäftsführer der Käsemanufaktur Müritz. „Käse hat den besten Geschmack bei Zimmertemperatur.“

Kommen Gouda, Emmentaler und Co. dagegen direkt aus dem Kühlschrank, konnte sich der Geschmack noch nicht so gut entfalten. Nehmen Sie den Käse daher eine Weile vorher, zum Beispiel eine halbe Stunde, aus der Kälte und lassen Sie ihn bei Zimmertemperatur schon auf der Käseplatte liegen.

Sollen Scheiben geschnitten werden, bietet sich das dagegen durchaus in gekühltem Zustand an. Denn: „Kühl lässt sich Käse besonders gut schneiden“, sagt Westerfeld. Also zwar noch kühl schneiden, dann aber noch ein bisschen warten bis zum Verzehr.