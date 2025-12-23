Käsefondue ist ein echter Klassiker zu Silvester, schmeckt davon abgesehen im Winter eigentlich immer. Hier sind die Basics, um das würzige und cremige Gericht selbst zuzubereiten.

Verschiedene Käsesorten sorgen für ein aromatisches Fondue-Erlebnis: Appenzeller, Emmentaler und Gruyère sind beliebte Klassiker.

Bonn/Bern - Um einen dampfenden Topf sitzend das alte Jahr ausklingen lassen: Ein würziges Käsefondue am Silvesterabend verbreitet die richtige Stimmung. Es selbst zu machen, ist gar nicht so schwer, heißt es vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Diese zehn Tipps machen den Fondue-Abend zu einem Genuss: