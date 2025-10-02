Blätterteig, Haselnuss und Apfelscheiben – mit wenigen Handgriffen kann man knusprig-fruchtige Apfel-Taler zaubern. So lecker, dass keiner an klassischen Kuchen denkt!

Schnell gemacht sind die Apfeltaler mit Haselnüssen, Zimt und Blätterteig aus dem Kühlregal.

Berlin - Sie haben Äpfel ohne Ende aus eigener Ernte oder Nachbars Garten. Aber ein Apfelkuchen ist Ihnen nicht spektakulär genug? Wie wäre es dann mit kleinen, handlichen Apfel-Talern, die im Handumdrehen gemacht sind?

Die Rezeptentwickler von „Deutschland mein Garten“ der Obst- und Gemüseerzeuger (BVEO) veranschlagen Dank fertigem Blätterteig aus dem Kühlregal eine Zubereitungszeit von 20 bis 30 Minuten und einer Backzeit von 20 Minuten.

Und so geht's:

Zutaten für 16 Apfeltaler mit Haselnuss-Creme

2 Rollen Blätterteig (Kühlregal)

50 g Butter

160 g gemahlene Haselnüsse

120 g Zucker

2 Prisen Zimt

2 kleine Eier, zimmerwarm

5 Äpfel

1 Eigelb

gehobelte Haselnüsse

Zimt und Zucker zum Bestreuen

Zubereitung: