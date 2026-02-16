Der halbe Brotlaib landet im Müll, weil er trocken und hart geworden ist? Das muss nicht sein. Was Sie mit altbackenem Brot anstellen können - und wie es gar nicht erst dazu kommen muss.

Bonn - Brot und Backwaren stehen ganz oben auf der Liste der weggeworfenen Lebensmittel. Das muss nicht sein, sagt Bettina Heuke von der Initiative „Zu gut für die Tonne“.

Schon beim Einkauf könne man planen: „Was habe ich noch zu Hause? Verbrauche ich das frisch gekaufte Brot wirklich?“, fragt die Expertin. Besser kauft man halbe oder ganze Laibe statt Brotscheiben, die schneller schimmeln können, rät sie.

Scheibenweise einfrieren

Brot gehört nicht in den Kühlschrank, damit es frisch und knusprig bleibt. Vielmehr trocknet es dort schneller aus und verliert an Geschmack. Stattdessen sollte es bei Zimmertemperatur in einem Brotkasten liegen.

Hat man mehr Brot gekauft, als man verbrauchen kann, kann man es auch einfrieren. Tipp: am besten portionsweise in einzelnen Scheiben. Wenn der Hunger kommt, kann man sie direkt in den Toaster stecken, statt sie erst aufzutauen.

Leckere Resterezepte

Sollten Reste dann doch einmal altbacken geworden sein: „Mit trockenem Brot kann man noch vieles machen“, sagt Bettina Heuke. „Sie können es etwa für Croûtons in der Suppe nutzen.“

Hier sind drei einfache und schnelle Rezepte der Initiative „Zu gut für die Tonne“ für altbackene Scheiben:

Croûtons: Schneiden Sie das Brot in kleine Würfel und braten Sie diese bei schwacher Hitze in etwas Butter oder Öl an. Funktioniert als krosses Topping für Salate, Eintöpfe und Suppen.

Arme Ritter: Verquirlen Sie 250 ml Milch mit einem Ei, einem EL Zucker und einer Prise Salz. Das geben Sie in einer flachen Schale über zwei Brotscheiben und lassen es eine Weile ziehen. Dann die Scheiben in einer Pfanne in Fett von beiden Seiten goldbraun braten.

Bruschetta: 250 g Tomaten waschen, putzen und in kleine Würfel schneiden. Eine Knoblauchzehe pellen und der Länge nach halbieren. 200 g Brot in Scheiben auf ein Backblech legen und unter dem Backofengrill etwa 1 min pro Seite grillen. Noch heiß mit den Schnittflächen vom Knoblauch einreiben und mit 2 EL Olivenöl beträufeln. Tomaten auf dem Brot verteilen und mit einer Gabel leicht andrücken. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Verschimmeltes Brot wegwerfen

Wichtig: Brot mit Schimmelbefall gehört in den Müll. Schimmel zeigt sich als weiße bis grünliche Flecken. Auch wenn es nur einzelne Schimmelpunkte gibt: weg damit. Das Wurzelgeflecht vom Schimmelpilz sieht man nicht, es hat aber schon das Brot durchzogen.