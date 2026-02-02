Wer sich seine PIN nicht gut merken kann, sollte sich eine Kurzgeschichte ausdenken. So vergisst man sie nicht mehr so einfach. Was das mit Schwänen zu tun hat, lesen Sie hier.

Frankfurt am Main - Mit der Karte zahlen geht schnell und ist einfach. Außer, man steht an der Kasse und die PIN will einem einfach nicht einfallen. Wie kann man sie sich besser merken?

Aufschreiben sollte man sie schonmal nicht. Weder auf Papier noch im Telefon. Stattdessen denkt man sich lieber eine kurze Geschichte aus, rät der Dienstleister Euro Kartensysteme. In der Geschichte sollten die Zahlen der PIN die Hauptrolle spielen. Und so könnte es gehen:

Die Zahlen müssen nicht in ihrer tatsächlichen Form in der Geschichte auftauchen.

Stattdessen können sie mit Bildern oder Objekten, denen sie ähneln, ausgetauscht werden.

So kann die Zahl „8“ etwa durch eine Brille oder die Zahl „2“ durch einen Schwan dargestellt werden, so Euro Kartensysteme.

Mit ein bisschen Kreativität lässt sich daraus dann eine kurze Geschichte bestehend aus ein oder zwei Sätzen bilden. Darin müssen die Objekte dann nur noch in der richtigen Reihenfolge vorkommen und schon entsteht ein Merksatz, der dabei hilft, die PIN nicht mehr so leicht zu vergessen.

Beispiel gefällig? Die PIN lautet 8224. Der Geschichtenmerksatz könnte lauten: „Acht Schwäne feiern 24 Stunden lang.“