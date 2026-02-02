Nicht nur Einsteiger machen Fehler: wie auch erfahrene Pedelec-Fahrer beim Überholen, Bremsen oder auf langen Routen oft Risiken eingehen – und wie es für Einsteiger und Fortgeschrittene besser geht.

Berlin - Elektrofahrräder sind weiterhin beliebt. Als bis 25 km/h beim Treten unterstützende Pedelecs gelten sie rein rechtlich als normale Fahrräder. Doch so ganz „normal“ sind die umgangssprachlich auch E-Bike genannten Gefährte mit E-Motor-Unterstützung freilich nicht. Vor allem nicht für Einsteiger. Doch auch Fortgeschrittene können noch einiges verkehrt machen. Welche fünf Fehler und Probleme bei beiden Gruppen aufkommen können und wie es besser geht:

Für Anfängerinnen und Anfänger:

Zu schnelle Beschleunigung: Wie kraftvoll der E-Motor reagiert, und wie schnell ein Pedelec beschleunigen kann - das würden viele Anfänger unterschätzen, so der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR). Wer beim Anfahren sofort viel Druck auf die Pedale gebe, wird vom plötzlichen Vortrieb überrascht und verliert leicht die Kontrolle.

Nicht angepasste Geschwindigkeit: Oft sind noch unerfahrene E-Biker viel schneller unterwegs, als es ihre Fahrpraxis erlaubt. Die Krux: Der Der elektrische Antrieb kann ein „Gefühl von Leichtigkeit und Kontrolle“ vermitteln. Denn die Beschleunigung erfolgt mühelos und ohne große körperliche Anstrengung. Dadurch werde die tatsächliche Geschwindigkeit oft unterschätzt.

Unsicheres Bremsen: Pedelecs sind in der Regel schwerer als Fahrräder ohne Motorunterstützung. Das kann die Bremswege verlängern. Bei Anfängen beobachtet der DVR oft, dass sie häufig zu spät verzögern oder nur eine Bremse ziehen. Das verlängert den Bremsweg, speziell dann, wenn überraschenden Hindernisse auftauchen.

Zu schnell in die Kurve: Das Fahren durch Kurven

Im Höllentempo bergab: Neulinge lassen sich auf den Pedelecs oft treiben - und fahren zu schnell bergab. Dabei unterschätzen einige Masse, Trägheit und längere Bremswege. Doch gerade bergab wird man schnell sehr schnell, während man für das Abbremsen deutlich mehr Zeit braucht.

Für Fortgeschrittene