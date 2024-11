Viel wichtiger als Geschenke ist den meisten Menschen am Weihnachtsfest das Zusammenkommen mit den Liebsten.

Berlin - Wissen Sie eigentlich, was den Menschen um sie herum an Weihnachten am wichtigsten ist? Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Autrag des Vergleichsportals Idealo zufolge ist es, Zeit mit der Familie und den Freunden zu verbringen. Rund zwei von drei Befragten (64 Prozent) legen darauf besonderen Wert, gefolgt vom Weihnachtsessen und -gebäck (46 Prozent) sowie den Weihnachtsmärkten (40 Prozent).

Auf Geschenke sehen es hingegen deutlich weniger Befragte ab (19 Prozent). Wer in der Vorweihnachtszeit also von Laden zu Laden eilt, um sämtliche Präsente zu besorgen, kann es mit dieser Umfrage im Rücken womöglich etwas gelassener angehen.

Second-Hand-Ware kommt nicht überall gut an

Übrigens: Selbst, wenn Ihre Liebsten Wünsche haben, müssen Sie sich dafür nicht unbedingt in Unkosten stürzen. Bücher, Kleidung, elektronische Geräte und viele andere Dinge bekommt man oft auch deutlich günstiger, wenn sie gebraucht sind.

Angst, dass ein solches Geschenk weniger gut ankommt? Ganz unbegründet wäre sie nicht. Der Umfrage zufolge freuen sich aber etwas mehr als die Hälfte der Befragten auch über Gebrauchtes (51 Prozent). Die restlichen 49 Prozent gaben an, sie würden sich nicht über ein Second-Hand-Geschenk freuen.

An der Umfrage haben zwischen dem 31. Oktober und 8. November gut 2000 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren teilgenommen.