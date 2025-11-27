Braucht es einen Nachweis oder braucht es den nicht? Und wo trage ich meine Spende in der Steuererklärung ein? Wie Sie konkret vorgehen müssen, wenn Sie Spenden steuerlich absetzen wollen.

Spenden sind in der Steuererklärung bis zu einer Höhe von 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte abzugsfähig.

Berlin - Bislang haben die Menschen in Deutschland im Jahr 2025 in Summe weniger gespendet als im Vorjahr. Gleichzeitig ist aber der Wert der einzelnen Spende im Schnitt angewachsen. Zu diesem Ergebnis kommt der Deutsche Spendenrat in einer Zwischenbilanz. Die heiße Spendenzeit steht rund um Weihnachten aber erst noch bevor. Doch egal, wann eine Spende getätigt wird - wer andere mit einer Zuwendung bedenkt, profitiert davon auch selbst. Und zwar steuerlich.

„Spenden sind in der Steuererklärung bis zu einer Höhe von 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte abzugsfähig“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Dazu müssen sie in die „Anlage Sonderausgaben“ eingetragen werden. Wer mehr als diesen abzugsfähigen Höchstbetrag spenden möchte, kann das zwar tun. Steuerlich können die Mehrbeträge dann aber erst im Folgejahr oder den Folgejahren berücksichtigt werden - sie werden dorthin vorgetragen.

Absetzbarkeit an Voraussetzungen geknüpft

Voraussetzung für die Anerkennung von Spenden als Sonderausgaben ist, dass die Spende freiwillig und ohne Erwartung einer Gegenleistung, zum Beispiel an eine gemeinnützige Organisation erfolgt, heißt es vom Bund der Steuerzahler. Außerdem muss die Geld- oder Sachspende unmittelbar den steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken des jeweiligen Vereins oder einem sogenannten Zweckbetrieb zugeführt werden.

Unter einem Wert von 300 Euro genügt bei Spenden ein vereinfachter Nachweis - also etwa ein Kontoauszug, aus dem der steuerbegünstigte Verwendungszweck hervorgeht. In Katastrophenfällen gilt dies auch oft für Beträge über 300 Euro. Ansonsten verlangt das Finanzamt bei Spenden von mehr als 300 Euro eine Zuwendungsbestätigung.

Auch Sachspenden können berücksichtigt werden

Die Spendenbescheinigung stellt der Spendenempfänger aus, der diese auch elektronisch übermitteln kann. „Der Spender ist dann nur noch verpflichtet, den Beleg aufzubewahren und auf Verlangen des Finanzamtes vorzulegen“, sagt Daniela Karbe-Geßler. Denn in der Steuererklärung muss der Nachweis zunächst nicht hinterlegt werden.

Werden statt Geld Sachgegenstände gespendet, gehören in die Bescheinigung Alter, Zustand und Kaufpreis der einzelnen Gegenstände. Bei gebrauchten Gegenständen wird der Wert auf Basis des Markt- oder Verkehrswerts unter Berücksichtigung eines möglichen Verkaufserlöses berechnet. Liegen hierzu keine Angaben vor, kann der Wert durch Schätzung ermittelt werden. Dann sind ursprünglicher Kaufpreis, Alter und Zustand genau zu berücksichtigen und dem Finanzamt plausibel darzulegen.