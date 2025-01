Gefälschte Steuerbescheide per Post: Bestehen Zweifel an der Richtigkeit, fragen Sie sicherheitshalber beim zuständigen Finanzamt nach.

Potsdam - Steuerbescheid eingetroffen? Wird in dem Schreiben eine unerklärliche Nachzahlung gefordert, sollten Sie besser noch mal genau hinschauen, bevor sie sich an die Überweisung machen. In mehreren Bundesländern wurden Verbraucherinnen und Verbrauchern bereits gefälschte Steuerbescheide per Post zugestellt, teilt das brandenburgische Finanzministerium mit. Wer der Forderung nachkommt, überweist nicht an die zuständige Behörde, sondern an Kriminelle.

Mit folgenden Ratschlägen tappen Sie nicht in die Falle: