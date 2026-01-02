Statt langem Warten auf einen Handwerkertermin die kleine Reparatur am Haus lieber selbst stemmen? Bei einem Versicherungsfall sollten Sie Eigenleistungen absprechen und dokumentieren.

Die Höhe des Stundensatzes für die Eigenleistung sollte vorab mit dem Versicherer vereinbart werden.

Hamburg - Kleinere Schäden, die eine Wohngebäudeversicherung abdeckt, kann man auch selbst beheben - und sogar den eigenen Zeitaufwand in Rechnung stellen. Für eine reibungslose Abrechnung sollte man die Eigenleistung aber vorher mit der Versicherung absprechen und alles sorgfältig dokumentieren, heißt es vom Bund der Versicherten (BdV).

Bei selbst übernommenen Reparaturen gilt demnach ein Stundensatz von mindestens 10 Euro als angemessen. Zum Teil wurden vor Gericht auch 12 bis 15 Euro pro Stunde anerkannt. Für einen höheren Stundenlohn müsste man als Versicherter zum Beispiel selbst entsprechende Berufserfahrung haben.

Um spätere Konflikte zu vermeiden, rät der BdV dazu, den Stundensatz vor Beginn der Arbeiten schriftlich mit der Versicherung zu vereinbaren. Außerdem sollte man Art, Dauer und Umfang der Eigenleistungen genau dokumentieren.