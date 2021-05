So wagen sie den Weg in die Ortsunabhängigkeit

Wie bei allen Begriffen, die das Wort „digital“ enthalten, handelt es sich bei digitalen Nomaden um eine relativ neue Erscheinung. Früher hätte man sie wohl einfach Wandervögel oder auch Globetrotter genannt. Gemeint sind Menschen, die auf Reisen gehen und dabei Geld verdienen – meist eben durch digitale Jobs. Durch die Pandemie hat es immer mehr deutsche Arbeitnehmer ins Homeoffice verschlagen, sie sind also auch ein Stück weit ortsunabhängig geworden. Doch, was braucht es wirklich, um letztlich den Absprung aus Deutschland zu schaffen.

Vorbereitungen treffen

Viele Nomaden bleiben einfach irgendwo hängen und bauen sich dann erst ihre ortsunabhängige Tätigkeit auf. Was in Einzelfällen funktionieren mag, ist aber nicht für jeden die ideale Lösung. Klingt das Arbeiten unter Palmen verlockend, sollte man deshalb diese Vorbereitungen frühzeitig treffen.

Passendes Geschäftskonto eröffnen

Viele Nomaden möchten nicht nur Deutschland, sondern auch ihrer Filialbank den Rücken kehren. Dies liegt vor allem daran, dass diese im digitalen Bereich häufig nicht gut ausgereift sind. Nomaden benötigen also ein gutes Geschäftskonto. Der große Vorteil der Filialbank, nämlich die Beratung vor Ort, fällt bei einer Abwanderung aus Deutschland weg.

Doch, was muss ein gutes Business Konto für digitale Nomaden eigentlich mitbringen? Und welche Konten erfüllen diesen Zweck?

In der Nomaden-Szene sind vor allem die ebenso neumodischen Fintechs beliebt. Bei Fintechs handelt es sich um innovative Online-Banken und Finanzdienstleister, die durch einen überraschend guten Service und durch ein vielseitiges Angebot glänzen. Viele dieser Fintech Geschäftskonten sind kostenlos oder gegen eine geringe Kontoführungsgebühr zu eröffnen und bieten Ortsunabhängigen zahlreiche Vorteile: flexible und von überall aus durchführbare Transaktionen, europaweite oder internationale Tätigkeit, perfekte digitale Betreuung, übersichtliche Verwaltung von Euro, anderen Fiatwährungen und manchmal sogar Krypto. Außerdem ist bei ihnen die Kontoeröffnung auch ohne festen Wohnsitz möglich.

Auf der Suche nach dem perfekten Business Konto sollten angehende Nomaden sich gut informieren und auf die Erfahrung zufriedener Bankkunden setzen.

Krankenversicherung

Südostasien, die Kanaren oder auch Mittelamerika gehören zu den liebsten Zielen von digitalen Nomaden. Knapp zusammengefasst kann man sagen, das ideale Ziel der Ortsunabhängigen sieht so aus: sonnig, ruhig, aber mit guter Community, schnelles Internet, geringe Lebenshaltungskosten und eine gute infrastrukturelle Anbindung.

Wer eine Reise nach Bali, Thailand, Mexiko oder Fuerteventura plant, sichert sich in der Regel durch eine Auslandskrankenversicherung für den Urlaub ab. Möchte man jedoch dauerhaft im Ausland bleiben und dabei vielleicht noch regelmäßig die Location wechseln, reicht dies nicht mehr aus. Digitalnomaden sollten also auf jeden Fall eine internationale Krankenversicherung abschließen, die so viel wie möglich abdeckt und die für den Notfall am besten sogar eine Überführung nach Deutschland beinhaltet.

Mindset

Einigen Nomaden wird die Schönheit ihres neuen Arbeitsplatzes zum Verhängnis. Während das Meeresrauschen oder der Pool vor der eigenen Haustüre einige Selbstständige beflügeln, verlieren andere dabei ihre Motivation. Sie prokrastinieren und merken irgendwann: Wenn sich jetzt nichts ändert, heißt es, zurück nach Deutschland.

Dabei ist es mit den richtigen Fähigkeiten und vor allem mit einem gesunden Mindset nicht schwer, erfolgreich ortsunabhängig zu arbeiten. Sogenannte limitierende Glaubenssätze wie „ich kann das nicht“ oder „ich verdienen niemals genug Geld“ nehmen einem den Mut und die Überzeugung, den Absprung aus Deutschland schaffen zu können.

In diesen Berufen arbeiten digitale Nomaden

Das digitale Nomadentum ist eher ein Lifestyle als ein Beruf. Tatsächlich sind die Möglichkeiten für Ortsunabhängige beinahe unbegrenzt. Die einzige Voraussetzung dabei ist, dass sich der Job ortsunabhängig bespielen lässt. In diesen Jobs arbeiten Digitalnomaden besonders häufig:

Als Grafiker oder Web Designer, als Content Creator beziehungsweise Influencer oder Reiseblogger, als Texter oder auch als Coach. Oft kombinieren Personen, die im digitalen Umfeld tätig sind, sogar ein paar dieser Bereiche miteinander.

Das gilt es bei der Steuer zu beachten

Während einige digitale Nomaden ihre Zelte in Deutschland komplett abbrechen und sich auch steuerlich von der alten Heimat trennen, möchten andere in Deutschland angemeldet bleiben. Ist Zweiteres der Fall, führt man weiterhin in Deutschland Steuern ab. Meldet man sich ab, kann es Sinn machen, sein Unternehmen in einem Land wie Zypern zu gründen – dies kann steuerliche Vorteile mit sich bringen. Mit einem guten Firmenkonto klappen auch internationale Überweisungen ans Finanzamt problemlos.