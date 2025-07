Ob auf Flughäfen, in Shoppingmalls, Konzert- oder Sportarenen - wer mit Kindern dort auf Rolltreppen trifft, erlebt oft heikle Momente. Wie Sie die gefahrlos meistern, erklären Sicherheits-Experten.

Bonn - Am Bahnhof, Airport oder im Kaufhaus sind Kinder schon mal fasziniert von einem Wunder der Technik und staunen: eine Treppe, die sich bewegt? Die einen reagieren begeistert und werden zum Hopsen, Spielen oder Hüpfen verleitet, andere verhalten sich ängstlich - beides kann zu gefährlichen Situationen führen. Doch wie können Eltern die Fahrt in sichere Bahnen lenken?

„Ein großer Schritt, am Handlauf festhalten und los geht’s – das ist für Kinder aufgrund ihrer Größe gar nicht so einfach“, beschreibt die „Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder“ die Herausforderung und zählt Gefahren auf:

Kinder stützen sich beim Betreten mit den Händen auf den Stufen ab und quetschen sich die Finger.

Sie geraten mit langen Haaren, offenen Schnürsenkeln, Schals oder Pullovern in den beweglichen Teilen der Treppe und bleiben dort hängen.

Die beste Regel: Immer mittig vor dem eigenen Körper

„Damit sich Kinder nicht im Spalt zwischen Wand und mitlaufendem Geländer einklemmen, sollten sie am besten immer mittig vor dem begleitenden Erwachsenen auf der Rolltreppe stehen“, so der Rat. Größere Kinder, die sich schon am Handlauf selbst festhalten können, könnten auch neben den Eltern stehen.

Das gelte aber nicht für sehr aktive Kinder, die sich vom Herumspringen kaum abhalten lassen. Sie sollten sicherheitshalber auf den Arm genommen werden, bevor man die Rolltreppe betritt. Dabei gelte: Halten Sie sich dabei mit der freien Hand am Handlauf fest, damit Sie selbst sicher stehen.