Lehrer haben bis zu dreißig Kinder in der Klasse. Das ist oft nicht die Kapazität, jede Gefühlslage im Blick zu behalten. Emotional sei von den Kindern daher viel mehr Selbstständigkeit gefordert, sagt Influencerin Saskia Niechzial. Auch deswegen sollten Eltern ihre Schützlinge gut vorbereiten.

Saskia Niechzial ist Grundschullehrerin, dreifache Mutter und hat bei Instagram einen Kanal mit mehr als 100.000 Followern. Ihr Thema ist die „Schule auf Augenhöhe“, wie sie es nennt. In ihrem ersten Buch „Hallo Schulanfang“ erklärt sie, wie der Übergang von der Kita zur Schule gut klappen kann, und was die eigene Schulzeit der Eltern damit zu tun hat. Lena Högemann hat mit der 35-Jährigen gesprochen.Frau Niechzial, in Ihrem Instagram-Kanal zeigen Sie viele Aspekte von Schule, warum dreht sich Ihr erstes Buch ausgerechnet um den Schulanfang?