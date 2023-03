Als Sandra Hochhaus entschied, sich als Coachin in der Erwachsenenbildung selbstständig zu machen, war ihr jüngstes von drei Kindern gerade einmal ein Jahr alt. Einen konkreten Auslöser gab es damals nicht: „Es war einfach eine Gelegenheit, die sich zum richtigen Zeitpunkt ergeben hat“, sagt Hochhaus, die in der Nähe von Halle wohnt. Den Start in die Selbstständigkeit empfand sie als anstrengend – aber auch aufregend: „Ich habe es nach der Elternzeit vor allem genossen, mit Erwachsenen zu arbeiten und Herausforderungen anzugehen, die nichts mit Kindern, Kindererziehung und Ähnlichem zu tun hatten“, sagt sie. Ein wichtiger Grund, der für die Selbstständigkeit sprach, war für die damals 36-Jährige die freie Zeiteinteilung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.