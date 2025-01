Laut Statistischem Landesamt wurden in Sachsen-Anhalt 12.400 Kinder geboren – ein Rückgang um 8,5 Prozent im Vergleich zu 2023. Damit ist ein historischer Tiefstand erreicht. Die MZ-Leserinnen und -Leser diskutierten in den sozialen Netzwerken, welche Gründe sie für den Geburtenrückgang sehen. Bei Facebook wurde der Text gut 130 Mal kommentiert, bei Instagram etwa 70 Mal. Hier einige Meinungen:

Familie ist teuer

„Kein Wunder bei dieser desaströsen Schul- und Kinderpolitik.“

patty_schumanski via Instagram

„Eine Familie zu gründen, ist verdammt teuer, wenn man nicht gerade ein gutes Einkommen hat. Für einen Kita-Platz musst du heutzutage den Antrag eher stellen, als damals für einen Trabi. Zusätzlich steigt die Anzahl an Single-Haushalten im ganzen Land. Eine langfristige Migration in die Region funktioniert nur durch Attraktivität, durch gute und moderne Jobs, Infrastruktur, bezahlbare Mieten. Und dann wird es immer noch Jahrzehnte dauern, bis das ausgeglichen ist.“

steven_fischer83 via Instagram

Kostenfreie Betreuung

„Ist das ein Wunder? Wer will denn in dieses Land noch ein Kind setzen? Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Kitas und Schulen sind teuer und die Ansprüche werden immer größer. Außerdem gehen viele aus Sachsen-Anhalt weg, weil sie woanders einfach mehr verdienen.“

Isa Bel via Facebook

„Ein erster Schritt wäre eine kostenfreie Betreuung für Kinder berufstätiger Eltern. Das Lohnniveau in Sachsen-Anhalt ist eh schon nicht hoch und wenn dann ein Großteil des Einkommens für Kinderbetreuung draufgeht, ist das der falsche Weg.“

Antje Sperling via Facebook

„Wenn alles teurer wird, kein Wunder! Jetzt steigen die Kita-Gebühren. Als Normalo kannst du dir das bald nicht mehr leisten. Das Kindergeld ist für Kita und Essen weg – und du zahlst noch drauf.“

Niepel Marco via Facebook

Blick nach Skandinavien

„Vielleicht mal über den Tellerrand schauen, wie es zum Beispiel die skandinavischen Länder handhaben. Dort ist es weitaus kinderfreundlicher, die Familien werden entlastet – Betreuung, Bildung, Fürsorge. Kinder sollten unser höchstes Gut sein. Leider ist hier fast alles sehr kinderunfreundlich.“

Gisela Hentschel via Facebook

„Deutschland ist halt nicht kinderfreundlich! Schaut nach Schweden/Norwegen!“

Judith Hitzschke Franz via Facebook

