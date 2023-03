Das schwere Los eines Pflegekindes „Einer muss weg!“, sagte Großvater - wie ein Fünfjähriger per Annonce zum Pflegekind wurde

Mit fünf Jahren wurde Ralf Lengen von seiner Mutter in Pflege gegeben und später adoptiert. Heute ist er wieder in Kontakt mit ihr und der Familie seines verstorbenen ersten Vaters in Isfahan, Iran. Erst nach vier Jahrzehnten begann er die traumatischen Erlebnisse seiner Kindheit aufzuarbeiten. Über Mutterliebe, Verdrängung und Vertuschung bis zu Scham und Zerrissenheit hat der 54-Jährige ein Buch geschrieben.