Am 11. November lockt der Heilige Martin wieder tausende Menschen in Sachsen-Anhalt auf die Straßen. Wir verraten wo.

Wenn in diesem Jahr am 11. November die Laternen leuchten und viele Kinder und Erwachsene gemeinsam Lieder singen, ist es wieder so weit: Am Montag lockt Sankt Martin in Sachsen-Anhalt tausende Menschen auf die Straßen.

Der römische Edelmann

Der Legende nach teilte der Heilige Martin, ein römischer Edelmann und Soldat, seinen Mantel für einen frierenden Bettler. Später wurde Martin sogar Bischof – wobei er dieses hohe Amt, wohl aus Bescheidenheit, zunächst ablehnte. Er versteckte sich im Gänsestall. Doch das Geschnatter der gefiederten Tiere verriet ihn.

Wo gibt es Laternenumzüge?

Zum Martinstag gehören also Laternenumzüge hinter einem Reiter genauso dazu, wie Gänse- oder Entenbraten und leckeres Gebäck zum Teilen.

Halle



In Halle lockt der traditionelle Sankt-Martins-Umzug vom Halleschen Dom in die Moritzburg viele Besucher. Gestartet wird 16.30 Uhr im Dom, in dem alle die Martinsgeschichte erleben können. Anschließend wird mit Trompeten und Laternen in die Moritzburg gezogen. Im Hof erwarten die Gäste ein warmes Feuer, gebackene Gänse, Kunst und Bastelideen zum Thema „Gans“, die große Versteigerung, Gegrilltes und Kuchen, Warmes zum Trinken und tolle Spiele.

Mansfeld



Was der Reformator Martin Luther mit dem Brauch am Hut hat, erfahren Besucher am 10. November (14 Uhr) während eines Rundgangs durch das Luthermuseum Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz). Im Anschluss daran geht’s ans Laternenbasteln.

Von Berga bis Uftrungen: Wo in Mansfeld-Südharz der Martinstag gefeiert wird.

Magdeburg



Am 11.11.24 lädt der Magdeburger Elbauenpark alle Besucher zu einem Laternenumzug ein. Der Park ist regulär von 16.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Um 17.30 Uhr beginnt der Laternenumzug unter Leitung des Sankt-Martin-Reiters. Bitte für den Umzug die eigene Laterne mitbringen.

Bad Harzburg



Die bunten Lichter kommen vielerorts am Montag zum Einsatz, wie in Bad Harzburg. Dort lädt der Baumwipfelpfad Harz zusammen mit den evangelischen und katholischen Kirchen der Stadt Bad Harzburg um 16.30 Uhr zum Martinsumzug ein. Um eine Voranmeldung per E-Mail ([email protected]) wird gebeten.

Köthen



In Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) startet die große Sankt Martinsfeier um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz. Dort werden gemeinsam Martinshörnchen vernascht. Wer mag, kann bei der Aktion „Postamt des Herzens“ mitmachen, einer Spendenaktion für Bedürftige in der Adventszeit.