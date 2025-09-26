Müssen Eltern bald keine Gebühren mehr für Schulbücher zahlen? Die Linke fordert, dass Lernmaterialien in Sachsen-Anhalt vollständig kostenfrei werden – und sieht darin einen wichtigen Schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit.

Eine Schülerin schreibt im Unterricht in ihr Schulbuch und löst eine Rechenaufgabe. Allein für die Arbeitshefte sind die jährlichen Kosten enorm.

Magdeburg/Halle (Saale) - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt will Eltern bei den Kosten für Schulmaterialien entlasten. „Schulbücher und Unterrichtsmaterialien müssen für alle Kinder kostenfrei sein.

Lesen Sie auch: 4,9 Millionen Euro für Schulen – reicht das, um Lernlücken der Kinder zu schließen?

Linke: Bildung darf keine Frage des Geldbeutels sein

Es ist unsozial, ungerecht und politisches Versagen, wenn Bildung eine Frage des Geldbeutels ist“, sagte Linken-Fraktionsvize Thomas Lippmann.

Auch interessant: Schulbeginn 2025 mit Preisschock - Kosten für Unterrichtsmaterial wieder gestiegen

Kinder aus ärmeren Familien würden durch die Kosten für Schulbücher von Anfang an benachteiligt. „In einem der reichsten Länder der Welt ist das nicht hinnehmbar.“

Antrag im Landtag: Schulbücher gebührenfrei ausleihen

Ein Antrag im Parlament sieht vor, die sogenannte Lernmittelentlastungsverordnung so zu ändern, dass die Materialien ohne die Erhebung von Gebühren in der Schule kostenfrei ausgeliehen werden können. Mit der Abschaffung der Gebühren solle zudem Bürokratie abgebaut werden, heißt es darin.