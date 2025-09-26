Bildung in Sachsen-Anhalt Kostenfreie Schulbücher für alle Kinder? – Linke startet Vorstoß im Landtag
Müssen Eltern bald keine Gebühren mehr für Schulbücher zahlen? Die Linke fordert, dass Lernmaterialien in Sachsen-Anhalt vollständig kostenfrei werden – und sieht darin einen wichtigen Schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit.
Magdeburg/Halle (Saale) - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt will Eltern bei den Kosten für Schulmaterialien entlasten. „Schulbücher und Unterrichtsmaterialien müssen für alle Kinder kostenfrei sein.
Linke: Bildung darf keine Frage des Geldbeutels sein
Es ist unsozial, ungerecht und politisches Versagen, wenn Bildung eine Frage des Geldbeutels ist“, sagte Linken-Fraktionsvize Thomas Lippmann.
Kinder aus ärmeren Familien würden durch die Kosten für Schulbücher von Anfang an benachteiligt. „In einem der reichsten Länder der Welt ist das nicht hinnehmbar.“
Antrag im Landtag: Schulbücher gebührenfrei ausleihen
Ein Antrag im Parlament sieht vor, die sogenannte Lernmittelentlastungsverordnung so zu ändern, dass die Materialien ohne die Erhebung von Gebühren in der Schule kostenfrei ausgeliehen werden können. Mit der Abschaffung der Gebühren solle zudem Bürokratie abgebaut werden, heißt es darin.