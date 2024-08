Obst, Gemüse, Vollkornbrot - was Eltern ihren Kindern mit in die Schule geben sollten.

Was zum Pausenbrot gehört

Der Schulanfang ist eine aufregende Zeit, sowohl für Kinder als auch für ihre Eltern. Neue Freunde, neue Lehrer und jede Menge neuer Lernstoff warten auf die Schülerinnen und Schüler. In dieser Übergangszeit ist es besonders wichtig, dass Kinder die nötige Energie und ausreichend Nährstoffe bekommen, um im Unterricht konzentriert und den ganzen Tag über aktiv zu bleiben.

Fitter im Unterricht

Eine ausgewogene Ernährung ist für die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern unerlässlich. Studien zeigen, dass Kinder, die sich gesund ernähren, bessere schulische Leistungen erbringen und seltener unter Konzentrationsschwierigkeiten oder Müdigkeit leiden. Eine gut durchdachte Brotdose kann dazu beitragen, dass Kinder mit den notwendigen Nährstoffen versorgt werden und sich wohler fühlen.

Eine gesunde Brotdose sollte eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Lebensmittelgruppen enthalten, zum Beispiel Vollkornprodukte, denn diese liefern langanhaltende Energie und Ballaststoffe. Auch sind Eiweiße wichtig für das Wachstum und die Reparatur von Gewebe.

Fett ist nicht gleich Fett

Obst und Gemüse sollten in jeder Brotdose reichlich vorhanden sein. Sie liefern wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Gern dürfen auch Milchprodukte dabei sein, denn sie liefern Kalzium und Vitamin D. So unterstützen Milchprodukte starke Knochen und Zähne der Kinder. Fett ist nicht gleich Fett und gesunde Fette sind essenziell für das Gehirn und das Nervensystem. Sie stecken unter anderem im Käse, im Olivenöl oder in Walnüssen.

Der Schulanfang ist der ideale Zeitpunkt, um gute Ernährungsgewohnheiten zu fördern und die Weichen für eine gesunde Zukunft zu stellen. Eine sorgfältig zusammengestellte Brotdose hilft dabei, dass Kinder mit der nötigen Energie und Konzentration durch den Schultag kommen. Eltern haben hier die Möglichkeit, mit kreativen und gesunden Snacks einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden ihrer Kinder zu leisten.

Dr. Carl Meißner ist Ernährungsmediziner aus Magdeburg.

Eine gesunde Brotdose

Die Brotbüchse für Schulkinder sollte gesund und abwechslungsreich bestückt sein. So könnte sie aussehen: Hauptmahlzeit: Vollkornbrot mit magerem Hühnerbrustfilet, Salat und Avocado

Gemüse: Karotten-, Paprika- und Gurkensticks

Obst: ein kleiner Apfel und ein paar Beeren

Milchprodukt: ein Becher Naturjoghurt mit einem Teelöffel Honig

Gesunder Snack: eine Handvoll Mandeln oder Walnüsse

Nicht vergessen: Trinkflasche mit Wasser, ungesüßtem Tee oder verdünntem Saft (1/3 Saft, 2/3 Wasser)