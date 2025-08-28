Konsequenz, Krisenmanagement und Empathie: Warum Eltern oft mehr Führungstalent haben, als sie selbst glauben – und wie sich Familienalltag im Job bezahlt macht, verrät eine Coachin.

Welche Führungsqualitäten Eltern mit in den Job bringen

Kinder großziehen oder Mitarbeiter führen - manchmal sind die Kompetenzen, die man dafür braucht, gar nicht so unterschiedlich.

München - Als Elternteil vor beruflicher Verantwortung zurückschrecken, weil das Familienleben fordernd ist? Das muss gar nicht sein. Coachin Evelyn Wurster zufolge bringt Elternschaft viele Kompetenzen, die im Berufsleben gefragt sind - und die gerade Eltern zu guten Kandidatinnen und Kandidaten auf Führungspositionen machen.

Lesen Sie auch: Familienfreundlicher Job gesucht? Woran Bewerber die echten Signale erkennen

Welche Parallelen die Coachin zwischen Elternschaft und Führung sieht:

Authentizität: Sowohl als Führungskraft als auch Elternteil brauche man Mut, zu sagen: „So bin ich. Das ist mein persönlicher Stil.“

Klarheit: Keine Süßigkeiten in der Quengelzone, saubere Hände vor dem Essen, Medienzeit nur am Wochenende: Kinder brauchen klare Regeln, um sie zu akzeptieren. Und auch Führungskräfte brauchen Klarheit bei ihren Entscheidungen und Regeln. „Nur wenn ich weiß, was ich will, kann ich das nach außen klar kommunizieren“, so Wurster.

Konsequenz: „Konsequenz üben wir als Eltern eigentlich täglich“, sagt die Coachin. So wie man als Mutter oder Vater darauf achtet, dass bestimmte Absprachen eingehalten werden, müssen Führungskräfte nachhalten, wenn bestimmte Vereinbarungen getroffen wurden.

Vorbildrolle: Wer will, dass Kinder nur bei Grün die Straße überqueren, muss das Verhalten vorleben. „Ähnliches gilt für Führungskräfte“, sagt Wurster. „Bin ich zum Beispiel selbst nicht gut darin, Feedback anzunehmen, kann ich das auch nicht von meinen Mitarbeitenden erwarten.“

Organisation und Krisenmanagement: „Menschen kommen mit Problemen und wollen eine Lösung - auch das ist eine parallele zwischen Elternsein und Führungsalltag“, so Wurster. Dazu gehört es, in Krisen zu beruhigen, Dinge wieder einzufangen, die Perspektive zurechtzurücken oder einen anderen Blickwinkel anzubieten.

Empathie und Geduld: „Manchmal können Mitarbeitende genauso anstrengend sein wie Kinder“, sagt die Coachin. Eltern sind darin geschult, auch in fordernden Situationen wohlwollend zu reagieren und Lösungen anzubieten. Eigenschaften, die auch einer guten Führungskraft zugutekommen.

Auch interessant: Job und Familie: Warum viele nach der Arbeit einfach nicht zur Ruhe kommen – und was wirklich hilft

Lesen Sie auch: Viele Eltern möchten beruflichen Erfolg und Zeit für die Familie. Doch wie realistisch ist dieser Wunsch? Und was hilft dabei, ihn zu realisieren?

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.