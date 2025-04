Für einen gelungenen Fahrradurlaub mit der Familie sind die richtige Ausrüstung und die Wahl der Strecke entscheidend. Hier erfahrt ihr, welche Regeln im jungen Alter zu beachten sind und was auf einer Fahrradtour mit Kindern nicht fehlen darf. Wir stellen kinderfreundliche Radtouren vor, die durch gut ausgebaute Wege und ruhige Straßen führen. Besonders kurze Etappen sorgen dafür, dass Kinder nicht überfordert werden und genug Zeit für Pausen und Entdeckungen bleibt – sei es entlang von Flüssen, Seen oder bei leckeren Imbissen.

Sicherheit und Komfort im Straßenverkehr

Das richtige Fahrrad muss verkehrssicher und an die Körpergröße des Kindes angepasst sein. Wichtig: Das Kind sollte beim Sitzen auf dem Sattel mit beiden Fußspitzen den Boden erreichen können. Eine aufrechte Sitzhaltung ist nicht nur rückenschonend, sondern auch hilfreich für die Übersicht im Verkehr.

Der Abstand zwischen Sitz und Lenker ist ebenfalls entscheidend. Die Knie dürfen nicht an den Lenker stoßen, um eine komfortable und sichere Fahrt zu ermöglichen. Pedale und Sicherheitsgriffe sollten rutschfest sein, um Unfälle zu vermeiden.

Zwar gibt es in Deutschland keine gesetzliche Helmpflicht, dennoch ist ein passender Fahrradhelm unverzichtbar - auch bei kurzen Strecken. Der Helm sollte festsitzen und den Kopfbereich - Stirn, Schläfen, Scheitel und Hinterkopf - ausreichend stützen. Der Kinnriemen muss fest, aber nicht unangenehm drücken und am Unterkiefer anliegen, um einen sicheren Sitz zu garantieren.

Für die Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist auch eine gute Beleuchtung unerlässlich. Besonders in der Dämmerung und bei Dunkelheit sollten Reflektoren und Lichter an Fahrrad und Kleidung des Kindes angebracht werden. Kinder sind auch durch Blinkis an Hand- und Fußgelenken oder am Rucksack gut erkennbar. Helle Kleidung und Reflektoren sorgen zusätzlich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Verkehrsregeln für Kinder

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) müssen Kinder bis zum achten Geburtstag ausschließlich auf dem Gehweg fahren. Ab dem zehnten Geburtstag dürfen sie auch auf der Straße fahren, jedoch nur, wenn sie sich sicher fühlen und die nötige Verkehrserfahrung haben. Beim Überqueren von Straßen müssen Kinder und Begleitpersonen absteigen und schieben. Ab dem siebten Lebensjahr haften Kinder bei einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern, wenn sie die Gefahr aufgrund ihres Alters hätten erkennen können. In Sachsen-Anhalt gibt es verschiedene Angebote für Kinder und Erwachsene das Radfahren zu erlernen oder zu verbessern.

Das Programm „Fit mit dem Fahrrad“ von der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt (LVW) bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, gemeinsam die Grundlagen und Anforderungen des Fahrradfahrens zu trainieren, ihre Beweglichkeit und Koordination zu verbessern und in einem Geschicklichkeitsparcours ihre Fahrradkompetenzen zu erweitern. Das Angebot richtet sich an alle Radfahrer mit viel oder wenig Erfahrung.

Die „Jugendverkehrsschule“ von der LVW vermittelt theoretische und praktische Mobilitätskompetenzen von der ersten bis zur zehnten Klasse. Ein wichtiger Bestandteil ist die Fahrradprüfung in der vierten Klasse, die gemeinsam mit Schule, Polizei und Verkehrswacht durchgeführt wird. In der Sekundarstufe werden zudem neue Mobilitätsanforderungen für Jugendliche berücksichtigt. Mehr Information unter www.lvw-lsa.de

Wie weit können Kinder mit dem Fahrrad fahren?

Die Streckenlänge, die ein junger Mensch bewältigen kann, ist von Kind zu Kind unterschiedlich, da jeder verschiedene Voraussetzungen mitbringt. Der ADAC rät jedoch, das Kind nicht zu überfordern. Grundschulkinder können meist schon zehn bis 15 Kilometer fahren, während zehnjährige Kinder durchaus auch 30 Kilometer an einem Tag schaffen. Sollte ein Kind müde werden, ist es ratsam eine Transportmöglichkeit einzuplanen. Besser mit kürzeren Strecken starten und regelmäßig nach der Verfassung fragen. Mehrere Pausen zwischendurch helfen, neue Energie zu tanken.

Kindertransport per Rad

Die StVO legt fest, dass erst Personen ab 16 Jahren Kleinkinder bis sieben Jahre mit dem Fahrrad transportieren dürfen; entweder im Kindersitz, Anhänger oder Lastenrad. Werden Kinder ohne geeignete Sicherheitsvorrichtungen befördert, droht ein Bußgeld. Für die Nutzung von Tragetüchern oder Babytragen gibt es keine gesicherten Erkenntnisse zur Gefährdung. Dennoch sollten Eltern sollten Herstellerwarnungen unbedingt beachten. Zudem gilt: Das Mitnehmen von Kindern im Lastenrad oder Kindersitz ist auf Gehwegen nicht erlaubt.

Wie lange sollte die Radtour gehen?

Die ideale Dauer einer Radtour mit Kindern hängt vom Alter und Kondition des Kindes ab. Laut ADAC können Kleinkinder (1-2 Jahre) 30 bis 60 Minuten fahren, meist im Kindersitz oder Anhänger. Kinder von drei bis fünf Jahren können schon Touren von ein bis zwei Stunden mit Pausen absolvieren. Grundschulkinder (6-10 Jahre) schaffen je nach Fitness zwei bis vier Stunden. Ab elf Jahren können Kinder, wie Erwachsene Touren von 20 bis 50 Kilometern fahren; Pausen sind dennoch wichtig.

Unabhängig vom Alter ist es entscheidend, die Tour an die individuellen Fähigkeiten und Interessen des Kindes anzupassen. Der Spaß an der Bewegung und an der Natur sollte immer im Vordergrund stehen. So bleibt die Begeisterung fürs Radfahren auch langfristig erhalten.

Die schönsten Fahrradtouren in Mitteldeutschland

Von leichten Radrundwegen über Etappentouren, bis hin zu Fernradwegen. Wir präsentieren bekannte Fahrradwege, mit einfachen bis schweren Routen, sodass jeder seine perfekte Strecke findet.

1. Eine leichte Radtour am Wasser

Der 25 km lange Rundweg bietet eine abwechslungsreiche Route entlang des Geiseltalsees in Braunsbedra. Auf dem höchsten Punkt der Tour, dem Weinberg, können Gäste einkehren und eine großartige Aussicht genießen. Aber auch der Jachthafen, Marina Mücheln, lädt zum Entspannen ein. Hier kommen Urlaubsgefühle, wie in St. Tropez, auf. Danach geht es entlang der Seepromenade zur Seebrücke Braunsbedra. Am Ende der Strecke können Besucher den Aussichtsturm Neumark mit einem atemberaubenden Blick über den See erklimmen. Ohne Pausen dauert die Tour etwa zwei Stunden. Start- und Zielpunkt ist der Bahnhof Frankleben.

Wer kein Fahrrad besitzt, kann sich direkt am Hafen bei „Bikes, Fun & Holiday“ eins ausleihen.

Adresse des Startpunkts: Frankleben, Bahnhofstraße 12, 06242 Braunsbedra

2. Radeln wie am Meer - Goitzschesee

Die knapp zweistündige Fahrradtour startet am Ferienpark Goitzsche in Bitterfeld. Der Weg führt zunächst entlang eines Strandabschnitts zum Segelclub, Marina Bernstein. Dort können Besucher das Ausflugsschiff „MS Reudnitz“ begutachten. Danach fahren Radreisende zum Pegelturm; einen Aussichtsturm an Ende der Seebrücke. Der Rundweg führt anschließend entlang des Sandstrands bei Mühlbeck – dem perfekten Ort zum Baden und Entspannen. Wer das Fahrrad kurz zur Seite legen will, kann sich beim Wakeboard oder Wasserski ausprobieren. Die Anlage öffnet im Mai. Zum Einkehren gibt es auf Halberstrecke das Schlemmereck „Zum Ritter Hans“. Weiter entlang des Strandes, und mit Blick auf den Roten Turm der Halbinsel Pouch überqueren Radfahrer die ehemalige Brücke der Grubenbahn bis zum Bitterfelder Bogen. Dort endet der Fahrradrundweg. Die Strecke ist auch perfekt für Rennradfahrer geeignet.

Adresse des Startpunkts: Niemegkerstraße 24, 06749 Bitterfeld-Wolfen

3. Kurze Etappentour auf dem Saaleradweg

Über 400km, vom Fichtelgebirge in Oberfranken bis zur Mündung in Barby an der Elbe, führt der Saaleradweg durch viele schöne Orte. Die gesamte Strecke ist in neun Etappen aufgeteilt. Der letzte Abschnitt führt 31km-lang von Bernburg zur Saalemündung in Barby. Die kurze, aber idyllische Strecke hat viel zu bieten: Die Stadt Nienburg im Naturpark „Unteres Saaletal“, welche eine tausendjährige Kirche St. Marien und St. Cyprien des Benediktinerklosters besitzt. Bevor es in Groß Rosenburg mit der Fähre nach Barby geht, können sich Besucher im Landcafé Saaleeck stärken. Die Stadt liegt an den Grenzen des UNESCO Biosphärenreservats Mittelelbe und hat ein Schloss sowie einen Seepark. Alternativ können Fahrradfahrer in Tippelskirchen auch durch die Rolandsstadt Calbe nach Barby fahren.

Adresse Startpunkts: Köthensche Straße – Mündung westliche Fuhne, 06406 Bernburg

4. Fahrrad fahren wie die Profis auf dem R1

Der Bode-Radweg verläuft entlang des Flusses Bode von Etgersleben über Egeln und Staßfurt bis nach Nienburg. Bei Gänsefurth verbindet er sich mit dem über 5.000km langen Europaradweg R1. Dieser führt von London über Berlin bis nach Moskau. Aber das ist was für echte Profis.

Der Bode-Radweg war ursprünglich 43 km lang, nun wurde er auf 111 km bis Thale erweitert. Die Route führt durch Städte wie Egeln, Staßfurt und Nienburg (Saale), wo Anschluss an den Saale-Radweg besteht. Eine kleine Etappentour ist die Runde von Staßfurt: Der Fahrradweg führt über 30 Kilometer entlang einer kurzen Strecke des R1. Radreisende passieren schöne Picknickplätze am Fluss, sowie Löderburg und überqueren die Gänsefurther Brücke, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht.

Adresse des Startpunkts: Bahnhof Staßfurt, 39418 Staßfurt

5. Kleines Radwegenetz mit Holundersträuchern

Durch die Region Hohe Börde bei Magdeburg führt ein circa 100km langer Fahrradradweg. Dieser kann in vier Routen, ab sechs Kilometern aufgeteilt werden. Alle Routen sind gut ausgebaut und verkehrssicher. Eine leichte und schöne Route ist der 26 km lange Radrundweg von Magdeburg. Start ist der Hauptbahnhof, danach führt der Radweg an der Schrote entlang. Ab circa sechs Kilometer hat man eine schöne Sicht auf das Magdeburger Schloss. Nicht zu vergessen sind die Holundersträucher. Der schwarze Holunder gilt als regionales Kulturgut der Bördelandschaft und gehört wie die weiten, fruchtbaren Felder zum Landschaftsbild der Magdeburger Börde. Bevor der Hauptbahnhof wieder erreicht wird, können Radreisende noch die Pauluskirche in Magdeburg betrachten. Insgesamt dauert der Radweg eineinhalb Stunden ohne Pause.

Adresse des Startpunkts: Bahnhofstraße 69, 39104 Magdeburg

6. Unstrut-Radweg für Fortgeschrittene

Der Unstrut-Radweg erstreckt sich über rund 200 km von Kefferhausen in Thüringen bis nach Naumburg im Burglandkreis. Er führt durch Naturschutzgebiete, vorbei an Klöstern, Burgen und Städten wie Mühlhausen und Bad Langensalza. Die Strecke ist meist flach oder leicht abschüssig und lässt sich in vier Etappen von circa 50 km unterteilen. Die vierte Etappe dauert ungefähr drei Stunden und startet in Roßleben (Thüringen). Nach knapp zehn Kilometern können Radreisende das Kloster Memleben entdecken. Kurz danach führt der Weg durch eine idyllische Landschaft mit einer alten, alleinstehenden Eiche in Steinklöbe (Querfurt). Ein weiteres Highlight ist das Steinernes Album, das größte Bildrelief Europas, in Großjena. Die Fahrradtour endet am Naumburger Bahnhof.

Adresse des Startpunkts: Am Bahnhof 1, 06571 Roßleben (Thüringen)

7. Kinderfreundliche Fahrradtour mit Wasserspielplatz

Ein leichter Fahrradweg für Kleinkinder ist die Wasserspielplatz-Tour in Halle an der Saale mit insgesamt zwölf Kilometern (ca. eine Stunde). Startpunkt ist der erste Wasserspielplatz an der Scharnhorststraße im Stadtteil Heide-Süd. Von dort aus fährt man über die Peißnitz und vorbei am Weinbergcampus, bis zum Spielplatz „Grünes Dreieck“ in der Heide-Süd. Weiter geht es in südlicher Richtung, am Bruchsee entlang und über die Straße „An der Magistrale“. Ein zweiter Wasserspielplatz befindet sich nahe dem Restaurant „Am Gastronom“ im Stadtbezirk West. Abschließend führt die Strecke über das Rennbahnkreuz und die Ankerstraße zurück zum Ausgangspunkt.

Adresse des Startpunkts: Scharnhornstraße, 06120 Halle