Der Sonnenschein lockt am Wochenende Kind und Kegel und die frische Luft: Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 8. und 9. März in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Leo Lausemaus, Gepardenbabys und Dinosaurier: Was mache ich mit Kindern am Wochenende

Das Wetter soll am Wochenende noch einmal frühlingshaft werden. Klettern, Rutschen und Spielen - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps in der Übersicht:

Leo Lausemaus Winterzauber in Magdeburg

"Märchenessen für Kinder" in Stolberg im Südharz

Tierbabys angucken: In diesen Zoos und Tierparks gibt es Nachwuchs

Dinosaurier – im Reich der Urzeit in Magdeburg

Beim Wandern Stempel sammeln auf der Feenhöhe in Osterode

Riesenrutsche in Bad Dürrenberg eröffnet

Däumelinchen im Märchenteppich in Halle

1. Leo Lausemaus in Magdeburg

Ein toller Nachmittag für die ganze Familie: Kleine und große Zuschauer erleben die amüsanten Abenteuer des kleinen Helden Leo Lausemaus und seiner Freunde im "Winterzauber". Pädagogisch wertvolle Stücke mit viel Publikum-Interaktion. Super Stimmung während der Vorstellung und viele Überraschungen vor und nach dem Programm.



Datum: 8. März um 16 Uhr; 9. März um 11 Uhr, Messeplatz max Wille in Magdeburg

2. "Märchenessen für Kinder" in Stolberg im Südharz

In vielen Märchen geht es ums Essen. Und Christiane und Mario Jantosch vom AndersweltTheater in Stolberg im Südharz haben bei der Menüauswahl Zutaten gewählt, die mit bekannten Märchen zu tun haben. Die kleinen und großen Gäste müssen vor dem Genuss also erst einmal herausfinden, was da für sie angerichtet wurde.

An diesem Sonntag werden Märchen erzählt, musiziert, Theater gespielt und alle haben Spaß in den Mittagsstunden im AndersweltTheater.

Um 17.30 Uhr werden übrigens Märchen für Erwachsene angeboten, mit Menü, versteht sich.



Kartenreservierungen: www.anderswelt-theater.de oder 034654 10550 und 0173 3816897.



Datum: 9. März, 11.30 bis 14 Uhr, AndersweltTheater in Stolberg



Im Januar ist im Zoo Aschersleben ein Litschi-Wasserbock zur Welt gekommen. (Zoo Aschersleben)

3. Wie goldig! Tierbabys angucken: In diesen Zoos und Tierparks gibt es Nachwuchs

Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm erwacht das Leben in den Tierparks und Zoos im Land. Baby-Geparden, Litschi-Wasserbock, Mini-Fledermäuse - vielerorts können sich große und kleine Besucher auf besondere Momente freuen. Wir haben zusammengestellt, wohin sich derzeit ein Besuch lohnt.

Datum: täglich, Tierparks und Zoos in Sachsen-Anhalt

Apropos: Nur noch dieses Wochenende sind im Zoo Halle die Lichterwelten zu sehen.

4. Dinosaurier – im Reich der Urzeit in Magdeburg

Dinos in Magdeburg: Der gefährliche Tyrannosaurus Rex, der räuberische Velociraptor, der gewaltige Brachiosaurus und weitere Giganten der Urwelt werden in der mobilen Erlebnis-Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ wieder zum Leben erweckt.



Die täuschend echt wirkenden, lebensgroßen Modelle werden sich sogar bewegen können und Geräusche machen!



Datum: bis 23. März, Jerichower Platz in Magdeburg

5. Beim Wandern Stempel sammeln auf der Feenhöhe

Der wandernde Stempelkasten der Harzer Wandernadel macht Halt auf der Feenhöhe in Osterode! Bis zum 15.April könnt ihr euch den begehrten Stempel sichern und die Natur des Südharzes auf dem familienfreundlichen Feen-Wanderweg genießen. Seit Herbst 2022 befinden sich entlang der Zukunftsallee drei neue Familienwanderwege von 4-7 km Länge.



Datum: täglich bis 15. April, Osterode im Harz

Endlich ist das "Gnadengerüst" mit Riesenrutsche in Bad Dürrenberg auf dem ehemaligen LAGA-Gelände im eröffnet. (Foto: Sieler)

6. Riesenrutsche in Bad Dürrenberg eröffnet

Eigentlich war es als eine der Hauptattraktionen der Landesgartenschau Bad Dürrenberg im Saalekreis gedacht, nun ist das Gradengerüst zehn Monate zu spät fertig. Am Freitag wird die Riesenrutsche eröffnet. Wir haben sie kurz vor Eröffnung getestet: Wie gut ist das Klettergerüst für Kinder geeignet? Wie hoch ist der Spaßfaktor? Und überhaupt: Wie lässt es sich abhängen in zwölf Metern Höhe?

Datum: ab 7. März täglich, empfohlen für Kinder ab 7 Jahre

7. Däumelinchen im Märchenteppich in Halle

Wer das Puppentheater "Märchenteppich" noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen. Mitten in der Innenstadt von ist dieses so liebevoll eingerichtete Theater etwas ganz Besonderes. Kleine Bänke und Kissen für die Mini-Besucher, immer eine Tasse Tee und zum Ende des Stücks eine kleine Überraschung zum Mitnehmen. An diesem Wochenende spielt Susa Ahrens die Geschichte von Däumelinchen, die vom Fliegen träumt.

Datum: 8. und 9 März, 11 Uhr und 16 Uhr (nur am So), für Kinder ab 4 Jahre Märchenteppich Halle

