Jedes Jahr das gleiche Bild: Bayern und Baden-Württemberg starten als Letzte in die Sommerferien – zum Ärger vieler Eltern in anderen Bundesländern. Sachsen-Anhalts Landeselternrat fordert jetzt: Schluss mit der Sonderrolle!

Lieber früher in die Ferien starten oder doch später wie Bayern und Baden-Württemberg? Auch in Sachsen-Anhalt wird darüber diskutiert. (Archivbild)

Magdeburg - Wegen der Sonderregelung bei den Sommerferien für Bayern und Baden-Württemberg üben Eltern in Sachsen-Anhalt Kritik am bisherigen System. Auch Bayern und Baden-Württemberg sollten den Zeitraum der Sommerferien regelmäßig verschieben, sagte der Vorsitzende des Landeselternrates, Matthias Rose. „Wir haben noch kein valides Argument gehört, weshalb diese Länder eine Sonderrolle haben sollten.“

Hintergrund der Diskussion ist, dass die Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg seit Jahren als letzte Gruppe in die Sommerferien starten, also Anfang August. Mehrere Bundesländer hatten kürzlich die Diskussion angestoßen, ob die Vergabe nicht neu geregelt werden müsse.

Am Donnerstag startet Bayern als letztes Bundesland in die Ferien. Für zehn Tage sind dann in allen 16 Bundesländern gleichzeitig Sommerferien. Am 11. August geht die Schule dann in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen wieder los.

Elternrat Sachsen-Anhalt: Keine Verkürzung der Sommerferien

Die Sommerferien-Termine werden von der Kultusministerkonferenz geregelt. Eine Änderung wäre frühestens zum Schuljahr 2030/31 möglich. Um zu vermeiden, dass die Ferien in allen Bundesländern gleichzeitig stattfinden, stimmen die Bundesländer die Ferienkalender seit etwa 50 Jahren aufeinander ab.

Die zeitversetzte Verschiebung solle auch beibehalten werden, sagt Elternratsvorsitzender Rose, damit alle Familien auch einmal außerhalb der Hauptsaison preiswert in den Urlaub fahren könnten. „Hier sollte aber berücksichtigt werden, dass die Schuljahreslängen nicht zu unterschiedlich ausfallen dürfen.“ Vielmehr solle überlegt werden, ob weiterhin die Ferientage pro Schuljahr das Maß sein sollten oder stattdessen die Unterrichtstage je Schuljahr festzuschreiben seien, sagte Rose.

Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt während Ferienzeiten geregelt

Eine Verkürzung der Sommerferien hält der Landeselternrat dabei nicht für notwendig. Gerade in kleinen Teams, die durchgängig ihre Funktion sicherstellen müssten, gehe das bei sechs Wochen Sommerferien schon nur schlecht. Auch die Kinderbetreuung sei in Sachsen-Anhalt gut geregelt.

Das Bildungsministerium in Magdeburg will die Beratungen dazu bei der Bildungsministerkonferenz im Herbst abwarten. Man wolle der Diskussion nicht vorgreifen, sagte ein Ministeriumssprecher.