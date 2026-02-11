Für viele ist es ein Stück Kindheit aus der DDR. Doch im "Besseresser"-Test stand Nudossi zuletzt am Pranger. Warum der Ost-Klassiker in der ZDF-Sendung besonders schlecht abschnitt und wie die Fans in den sozialen Medien für den Brotaufstrich kämpfen.

Instagram-Koch Tim Armann (links) und Verbraucherschützerin Dr. Britta Schautz testeten für die ZDF-Show "Besseresser" verschiedene Nuss-Nougat-Aufstriche. Auch der DDR-Klassiker Nudossi war dabei.

Berlin/DUR. – Die ZDF-Show "Besseresser" hat auf ihrem YouTube-Kanal Nuss-Nougat-Aufstriche getestet. Mit dabei war auch der DDR-Kult-Aufstrich Nudossi aus Dresden. Und dieser kam im Test gar nicht gut weg.

Anders als üblich war dieses Mal nicht der "Besseresser" Sebastian Lege für den Test zuständig, sondern "Besseresser"-Reporterin Lilly Temme, Koch Tim Armann – auf Instagram unter dem Namen @brotmitei bekannt – und Dr. Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin.

"Schmeckt nicht hochwertig": Nudossi fällt durch den "Besseresser"-Geschmackstest

Auch der Drehort ist ein anderer: Für das Format "Carfood" Karaoke" tauscht das "Besseresser"-Team die Küche gegen das Auto ein. Getestet wird ausschließlich während der Fahrt.

Für den Test hatten Instagram-Koch Tim Armann und Dr. Britta Schautz fünf Nuss-Nougat-Aufstriche ausgewählt: Nutella, Nusspli, Bionella, Nussetti und Nudossi. Während Reporterin Lilly Temme die beiden durch Berlin fährt und Fragen zu den Aufstrichen stellt, kosten sich Armann und Schautz ganz fröhlich durch ihre Auswahl.

Als sie mit Nudossi bei dem Ost-Klassiker ankommen, fällt Armann sofort das Design auf: "Die hat ja die gleiche Verpackung wie der Bautzner Senf", sagt der Instagram-Koch. Beim Öffnen bemerkt Schautz direkt eine merkwürdige Konsistenz. "Uh, das ist aber ganz schön flüssig", so die Verbraucherschützerin.

Und der Geschmack? "Ich finde, dass die ganz anders schmeckt, viel mehr als nach Nuss", überlegt Schautz. "Die schmeckt fast ranzig", urteilt Armann hart. Und meint weiter: "Man schmeckt die Öle der Nuss. Aber es schmeckt halt nicht hochwertig." Die beiden sind sich sicher, dass sie beim Einkaufen einen abgelaufenen Becher erwischt haben.

Im Geschmacksranking erreichte der DDR-Klassiker mit einem Punkt nur den letzten Platz. Nusspli belegt hingegen den ersten Platz noch vor Nutella.

Im Geschmackstest belegte der DDR-Klassiker Nudossi nur den letzten Platz Screenshot: YouTube/ZDFbesseresser

DDR-Klassiker Nudossi kann bei "Besseresser" mit Inhaltsstoffen punkten

Für die zweite Runde bewerteten die Tester die Inhaltsstoffe der Nuss-Nougat-Aufstriche. "Wichtig sind natürlich die Nussanteile in den Nuss-Nougat-Cremes", erklärt Verbraucherschützerin Schautz. Diese seien sehr unterschiedlich.

Während in Nutella, Nussetti und Nusspli mit 13 Prozent und bei Bionella mit 14 Prozent der Nussanteil nur gering ausfällt, kann Nudossi zumindest hier punkten. Ganze 36 Prozent Nüsse enthält der Ost-Aufstrich. "Mindestens zehn Prozent Nüsse müssen in so einem Aufstrich enthalten sein", erklärt Schautz.

"In der Runde der Inhaltsstoffe müsst ihr nun Plus- oder Minuspunkte zu dem vorherigen Ranking rechnen", erklärt Temme die Regeln. Während Nudossi und Bionella einen Punkt gutmachen, verloren Nusspli und Nutella jeweils Punkte.

Nach der Begutachtung der Inhaltsstoffe konnte Nudossi einen Punkt gut machen. Die Experten schätzten vor allem die vielen enthaltenen Nüsse. Screenshot: YouTube/ZDFbesseresser

"Besseresser"-Test: Nudossi landet im Ranking auf dem letzten Platz

In der letzten Kategorie ging es um den Preis. "Nüsse kosten", sagt Schautz und meint: "Mit 8,95 Euro pro Kilogramm ist Nudossi am zweitteuersten." Nur der Bio-Aufstrich Bionella ist mit 9,98 Euro pro Kilogramm noch teurer. Am günstigsten kommt mit 4,90 Euro pro Kilogramm Nussetti weg. Das beste Preis-Leistungsverhältnis sehen die Experten bei Nusspli.

Im Gesamtranking belegte Nudossi nur den letzten Platz. Screenshot: YouTube/ZDFbesseresser

Im "Besseresser"-Ranking landete Nudossi am Ende auf dem letzten Platz. Das beste Verhältnis zwischen Preis, Leistung, Inhaltsstoffen und Geschmack liefert demnach Nusspli.

Nach Kritik von "Besseresser": Zuschauer kämpfen für Gerechtigkeit für Nudossi

Der Geschmack der Verbraucher scheint jedoch ganz anders zu ticken. "Nudossi ohne Palmöl und viel weniger Zucker als Nutella. Für mich der beste Brotaufstrich", schreibt ein User auf Facebook. Ein anderer kommentierte unter dem Instagram-Beitrag von "Besseresser": "Nur Nudossi ohne Palmöl mit 36 Prozent Haselnüssen. Damit bin ich aufgewachsen."

Auch die Bewertung des ZDF wurde bemängelt: "Dafür wurde Nudossi heruntergemacht in einer völlig inakzeptablen Form. Beste Inhaltsstoffe und kein Palmfett." Laut dem User seien genau dies Kriterien, die von Experten oftmals gefordert werden.

"Was einem persönlich passt, das wird gelobt, anderes ohne Grund vernichtet. Hier geht es nicht mehr um den persönlichen Geschmack, hier geht es um Befindlichkeiten", fasste er die Bewertung von "Besseresser" zusammen.