Halle-Neustadt wird zu Smart HaNeu: Mit der Blockparty am wird der öffentliche Raum als inspirierender und zukunftsgerichteter Raum inszeniert und digitalen Bildungsangebote für Halle-Neustadt im Rahmen des Modellprojekts Smart City Halle (Saale) öffentlich gezeigt.



Der Sommer ist da – und der Verein Wall & Space e.V. und die Freiraumagalerie feiert ihn in Halle-Neustadt! Dort, wo das neue Wandbild „Flug der Schwäne“ entstanden ist – eine Hommage an Heinz Möhrdels Werk von 1984 – seid ihr zu einer Entdeckungsreise zwischen analoger Welt und digitalem Raum eingeladen.



Besucher freuen sich auf eine Blockparty mit Musik, spannenden und interaktiven Angeboten, Spielen, leckerem Essen, Pflanzentauschbörse, Swingtanz-Workshop und bunten Mitmachaktionen – für Groß und Klein, digital und analog. Wer mag, bringt Smartphone oder Tablet mit und taucht ein in virtuelle Erlebnisse rund ums Wandbild. Es wird lebendig, kreativ und richtig schön.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 11. Juli, ab 16 Uhr, Meisdorfer Straße, 06124 Halle

Im Technikmuseum in Magdeburg können Kinder große Maschinen kennenlernen. Foto: Frank Erhardt

2. Familienführung im Technikmuseum in Magdeburg

In den Ferien bietet das Technikmuseum immer dienstags und freitags eine Familienführung durch die Dauerausstellung an. Es muss nur der Eintritt entrichtet werden. Die Führung dauert ca. 50 Minuten.



Auf 2.000 Quadratmetern erleben Besucher Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen erzählen über die Industrie, die Luft- und Raumfahrt und über das tradtionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen sowie historische landwirtschaftliche Geräte lassen erahnen, wie man im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt hat. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehren, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit.



Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt.



Datum: 11. Juli, 10 Uhr, Technikmuseum, Dodendorfer Straße 65, 39112 Magdeburg

Hinter den Kulissen der Stadtwerke gibt es viel zu entdecken. Foto: Stadtwerke Halle GmbH

3. Familientag im Historischen Technikzentrum der Stadtwerke Halle

Am Samstag lädt das Historische Technikzentrum (HTZ) der Stadtwerke Halle erneut zum großen Familientag ein – und auch diesmal stehen spannende Herausforderungen auf dem Programm.



Wer schafft es, sein Mini-Solarauto am schnellsten über den Parcours zu lenken? Gleich daneben wartet schon die nächste Herausforderung beim Abfall-Sortierspiel: Wohin gehören der kaputte Papierflieger und die ausgediente Zahnbürste? Im Messlabor geht es weiter mit spannenden Experimenten rund ums Schätzen und Messen. Zum Beispiel: Wie stark heizt sich eigentlich dunkle Kleidung im Vergleich zu heller auf? Oder wie viel wiegt die Erde?



Kleine und große Forscher sind an diesem Nachmittag eingeladen, ihr Wissen unter Beweis zu stellen und dabei jede Menge zu lernen. Wer diese und andere Fragen richtig beantwortet, kann sich über tolle Preise freuen.



Für die Kleinsten gibt es außerdem wieder Riesenseifenblasen und eine Mal- und Bastelstraße, um kreativ zu werden. Das Historische Technikzentrum befindet sich im ehemaligen Umspannwerk Turmstraße am Lutherplatz. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei.



Datum: 12. Juli, 13 Uhr, Festung Mark, Lauchstädter Straße 14 c/d , 06110 Halle

Spannende Experimente gibt es im Magdeburger City Carré. Foto: Veranstalter/Andreas Henn/EuroScienceGmbH

4. Lustiges Experimentieren mit dem Forsche-Fuchs in Magdeburg

Der „ForscheFuchs“ lädt jeden ein, seine „interaktive Ausstellung für Spürnasen und helle Köpfe“ zu besuchen. Eine große Vielfalt an Exponaten fordert Groß und Klein zum Schnüffeln und Experimentieren auf. Die Themen wurden von dem pfiffigen ForscheFuchs persönlich ausgewählt und behandeln Gebiete wie zum Beispiel optische Täuschungen, Licht und Schattenverhältnisse, Knobelspiele oder Gravitation und Reibungskräfte.



Die Devise lautet nicht „bitte nicht anfassen“, sondern „ausprobieren und verstehen“.



Der Eintritt ist frei!



Datum: bis zum 19. Juli, City Carré, Kantstraße 3, 39104 Magdeburg

Die alte Tradition des Bergbaus kann man im Röhrigschacht in Wettelrode kennenlernen. Foto: Rosenstadt Sangerhausen GmbH

5. Tag des Bergmanns im Röhrigschacht Wettelrode

Im Jubiläumsjahr „825 Jahre Mansfelder Kupferschieferbergbau“ lädt das Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode zum traditionellen Tag des Bergmanns am 12. und 13. Juli ein. Am Sonnabend kann von 10 bis 16 Uhr auf der bergmännischen Souvenir- und Informationsmeile getauscht, verkauft, gekauft oder einfach nur geschaut werden.



Am Sonntag folgt 9.45 Uhr der Aufmarsch der Bergmannsvereine ins Festzelt. Nach der offiziellen Begrüßung der Bergmannsvereine erfolgt die Übergabe der Fahnenschleifen. Im Anschluss übernimmt das Kyffhäuserland-Orchester die weitere Gestaltung des Festes.



Datum: 12. und 13. Juli, Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode, Lehde 17, 06526 Sangerhausen

Das Kindertheaterstück "Das kalte Herz" kann man in Halle sehen. Foto: Martin Patze

6. Kindertheaterstück "Das kalte Herz" im Peißnitzhaus in Halle

Es lebte einst im Schwarzwald der junge Kohlenbrenner Peter Munk. Peter ist unzufrieden mit seinem armseligen Dasein. Er will ein Leben führen wie die Glashüttenbesitzer auf der einen Seite des Waldes oder die Holzhändler auf der anderen Seite des Waldes. Er will soviel Geld in der Tasche haben wie der dicke Ezechiel und tanzen können wie der Tanzbodenkönig. In seiner Not wendet sich Peter an die Geister des Waldes: an das Glasmännlein, einen guten Geist, aber auch an den Holländer-Michel, einen bösen Geist …



Das Theaterstück betont den märchenhaften Aspekt und erzählt eine unterhaltsame, spannende und lehrreiche Geschichte für Kinder ab 5 Jahren.



Datum: 13. Juli, 16 Uhr, Peißnitzhaus, Peißnitzinsel 4, 06108 Halle

Im tropischen Schmetterlingshaus gibt es nicht nur tolle Falter, sondern auch außergewöhnliche Pflanzen zu entdecken. Foto: Schmetterlingshaus im Elbauenpark

7. Schmetterlingshaus in Magdeburg feiert 25. Geburtstag mit einem Schmetterlingsfest

Happy Birthday! Magdeburgs heimlicher „Club Tropicana“, das Schmetterlingshaus im Elbauenpark, feiert seinen 25. Geburtstag. Das ist ein Grund zur Freude und für eine Party. Am 13. Juli 2025 gibt es ein farbenfrohes Schmetterlingsfest mit Einblicken in das Leben der bunten Falter, Aktionen zum Mitmachen für Kinder, Musik, Hüpfburgen im Schmetterlingsdesign und noch viel mehr. Überraschung und Spaß sind garantiert beim Familienfest von 11 bis 15 Uhr im Schmetterlingshaus im Elbauenpark.



Magdeburgs kleines, tropisches Paradies im Elbauenpark ist am besten über den Eingang Breitscheidstraße erreichbar. Wer noch durch den Park schlendern möchte, nimmt den Haupteingang.



Datum: 13. Juli, 11 Uhr, Elbauenpark, Tessenowstraße 5a, 39114 Magdeburg

