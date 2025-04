7 Tipps für Familien Wikinger, Lego und Osterfest: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 18., 19. und 20. April in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.