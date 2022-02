Erster Triathlon für Hunde in Amelinghausen

Amelinghausen - Verena Pierza meint es ernst mit dem ersten

Hunde-Triathlon in Amelinghausen. Die sportliche Frau trainiert sogar

bei winterlichen Temperaturen mit dem sechs Jahre alten Stafford Mix

Emma für die von ihr organisierte Aktion am 15. Mai. „Ich habe nach

einem Sport gesucht, den ich selbst machen und wo ich auch andere

kennenlernen kann“, erzählt die Filialleiterin im Einzelhandel aus

Schneverdingen.

Zusammen mit dem Team „Gesund mit Hund Heidekreis“ entwirft Pierza

seit drei Jahren den Ablaufplan für den Hunde-Mensch-Wettkampf um und

im Lopausee im Landkreis Lüneburg. Um 10.00 Uhr geht es in

Einzelstarts los, eine Stunde vorher beginnt das Sportlermeeting.

Etwa 5,5 Kilometer - 80 Meter Schwimmen, rund 3,5 km Radfahren und

mehr als 2 km Laufen - müssen bewältigt werden. Seitdem der Termin

für den Wettbewerb bekannt ist, kann sie sich vor Anfragen kaum

retten. Die hundert maximalen Anmeldungen für 39 Euro Teilnahmegebühr

waren schnell eingegangen. Die Siegerehrung ist für den Nachmittag

geplant. Ein Team der DLRG steht bereit, falls es gesundheitliche

Probleme gibt. Während der gesamten Veranstaltung gilt Leinenpflicht.

Über Stock und Stein

Ihre Freundin Carola Hadler testet sogar im Februar mit ihrem

französischen Hütehund die Wassertemperatur im Lopausee. Während sich

die 57-Jährige aus Buxtehude frierend nach einer kleinen

Jogging-Einheit im kühlen Nass an Land rettet, kann die fünfjährige

Hündin gar nicht genug bekommen. Pierza und Emma trainieren derweil -

verbunden mit einer Hüftleine - ihre Ausdauer auf dem Rundweg um den

See. Dabei läuft die Hündin voraus und zieht kräftig an der Leine -

ginge es nach ihr, wäre das Tempo schneller.

Gabriele Staatz-Ducker aus Rosengarten wird als Helferin im Mai dabei

sein, legt auf dem Trekkingrad aber ein ziemliches Tempo vor. Die

Strecke über Stock und Stein ist eine Herausforderung. Ihr weißer

Schäferhund Udin - mit einer festen Anleinung auf Abstand - hat

seinen Spaß daran. Die Organisation ist ein großer Kraftakt. „Die

Gemeinde ist sehr offen“, berichtet Pierza, die den Lopausee von

SUP-Kursen kennt, die die 47-Jährige für Mensch plus Hund auf den

angesagten Brettern im Sommer gibt.

Premiere mit Begeisterung

Das Mindestalter für die Vierbeiner beim Triathlon liegt bei 15

Monaten. Das hat der verspielte American Stafford Kiwi noch nicht

erreicht. Der fünf Monate alte Kiwi steigt zusammen mit Herrchen

Frank Sperber aus Soderstorf langsam ins Training ein. „Wir haben

davon gelesen und wollen nächstes Jahr dabei sein“, sagt Sperber.

Der Bürgermeister von Amelinghausen ist begeistert von dem neuen

Event. „Das ist eine tolle Idee, wir stellen den See gern zur

Verfügung“, sagt Christoph Palesch. „Das ist genau was wir wollen,

Urlaub mit Vierbeinern, Radurlaube in der Region.“ Bei einer

gelungenen Premiere soll der Termin fest im Kalender für die nächsten

Jahre verankert werden.