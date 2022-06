Der Countdown bis zum Osterfest läuft. Wer sich die Dekoration in diesem Jahr nicht teuer kaufen möchte, kann sie sich mit Eiern, Bastelleim und der MZ ganz einfach selbst basteln. Wir zeigen, wie das mit wenigen Schritten gelingen kann.

Halle (Saale)/ MZ - Ja ist denn heute schon Ostern? Noch nicht ganz, aber in wenigen Wochen. Die Regale in den Märkten sind bereits prall gefüllt mit Osterdeko: bunte Eier, Farbe zum Färben, Osterhasen ... Das kenne ich alles schon. In diesem Jahr möchte ich etwas anderes ausprobieren. Wie wäre es mit Ostereiern im Zeitungdesign? Das sieht hübsch aus und kostet nicht viel Geld. Probieren wir es aus.