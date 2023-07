Hähnchenstücke, die knusprig und saftig sind, sind sehr beliebt. Wer sie nicht selbst macht, greift zu tiefgekühlten Nuggets oder ordert sie bei Fast-Food-Ketten. Doch was steckt drin? Ein Test.

Frankfurt/Main - Geflügelfleisch-typisch, würzig, außen knusprig, innen saftig, Cornflakesnote - was die Geschmacksnoten betrifft, können fast alle Chicken Nuggets groß punkten. Dennoch sind die Tester der Zeitschrift „Öko-Test“ vom Chicken Nuggets-Test (Ausgabe 8/2023) richtig sauer und sparen nicht an Kritik.

Mehr Panade als Fleisch, unnötige Phosphatzusätze und Fettschadstoffe - die Liste der Minuspunkte ist lang. Auch ein gefundener gummiartiger Kern stieß auf Unverständnis. Nur drei von 14 Chicken Nugget-Marken aus der Tiefkühlabteilung und von Fast-Food-Ketten erreichen ein „gut“. Vor allem die Großen der Branche landeten lediglich mit „ausreichenden“ und „ungenügenden“ Urteilen auf den letzten Plätzen.

Ärger über Haltungsform und fehlendes Tierwohl

Was die Tester vor allem ärgert, ist das fehlende Tierwohl für die Hühner und deren Haltungsformen - ohne frische Luft, ohne Tageslicht und ohne Auslauf. Mast im Schnelldurchgang führe zu trägeren Tieren und sei wohl gewünscht. „Aktive Tiere legen langsamer an Gewicht zu“, schreibt „Öko-Test“. Auch der massenhafte Einsatz von Antibiotika, verweigerte Angaben zur Tierhaltung oder zu Inhaltsstoffen führten zu knallharten Punktabzügen. Da rettete sie auch nicht, dass der Geschmack und die Sensorik top sind.

Verbraucher sollten in panierten Geflügelfleischprodukten zudem auch mit multiresistenten Keimen rechnen, so die Öko-Tester. Sie raten deshalb zu gutem Durchgaren, was die Keime zuverlässig tötet.

Die drei (eingeschränkt) zu empfehlenden Testsieger kommen aus dem Bio-Segment und heißen: Bio Bio Chix! Chicken Nuggets von Netto Marken-Discount (7,48 Euro pro 500 g), Edeka Bio Chicken Nuggets von Edeka (9,73 pro 500 g) und Freiländer Bio Hähnchen Golden Nuggets, biokreis von Freiländer (11,08 Euro pro 500 g).