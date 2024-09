Halle / Saale - Volvo hat schon vor geraumer Zeit einen scharfen Schnitt gemacht. Reine Verbrenner werden nicht mehr verkauft. Wer sich heutzutage einen neuen Volvo zulegt, kann nur noch unter elektrifizierten Modellen wählen. Drei Varianten gibt es. Vier Modelle fahren rein elektrisch, acht sind mit dem klassischen Hybridantrieb unterwegs und können also nicht aufgeladen werden. Sieben Modelle holen sich aus der Steckdose als Plug-in-Modelle Unterstützung für einen Verbrennungsmotor. Das ist jeweils ein Vierzylinder mit zwei Liter Hubraum.

Volvos stärkstes Plug-in-Modell in der XC 60 Recharge-Baureihe ist der T 8 AWD, der im Test gefahren wurde. Vom schwächeren T6 trennen ihn bei gleichem Hubraum 57 PS, der Elektromotor steuert hier wie da 145 PS bei. Der XC 60 Recharge T6 bietet, bis auf den etwas geringen Durchzug, alles Vorzüge des großen Plug-in-Modells, das mit seinem kleinen Aufschlag an PS und Drehmoment die sportlicher veranlagten Fahrer ansprechen wird. Die Unterschiede bei der rein elektrischen Reichweite sind minimal.

Der Verbrennungsmotor im großen XC60 Recharge holt 310 PS aus seinen zwei Litern Hubraum. Er treibt die Vorderachse an. Zusätzlich wird er von einem 145 PS starken Elektromotor an der Hinterachse unterstützt. Diese beiden Kraftspender verwandeln den Hybrid-Schweden in ein Allrad-SUV. Für den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h gibt Volvo 4,9 Sekunden an. Zu verdanken hat der Wagen das der Extraportion Strom. Das automatische Einkoppeln und wieder Abstellen des Benziners passiert geschmeidig und kaum spürbar. Drückt man das Gaspedal sehr kräftig durch, schiebt der SUV mächtig nach vorn und entwickelt unter Volllast ein markantes Klangbild.

Dank des Elektromotors lässt sich der Schwede im Alltagsverkehr, vorzugsweise in der Stadt, komplett elektrisch bewegen, zügelt man seinen Gasfuß. Gut 65 Kilometer sind rein elektrisch drin, manchmal auch 75 km. Volvo gibt 93 Kilometer an. Danach muss die Batterie an der Steckdose oder an der Wallbox wieder aufgeladen werden. Ein vollständiger Ladevorgang dauert um die fünf Stunden. Beim Bremsen wird die freigesetzte kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt und an den Akku geschickt.

Wird dauerhaft im Hybridmodus gefahren und auf sportliche Fahrweise verzichtet, konnte im Test ein Verbrauch von 5,3 Liter auf 100 Kilometer erreicht werden. Aber das funktioniert nur, wenn die Batterie wirklich voll ist, sonst schwindet die Unterstützung schnell. Nur wer konsequent regelmäßig lädt, kann beim Volvo XC60 Recharge T8 dauerhaft Sprit sparen. Wer das Plug-in-Hybrid-Auto wie einen normalen Verbrenner fährt, soll sich nicht über zweistellige Verbrauchswerte wundern, flitzt er über die Autobahn oder durchquert Gebirge.

Das Auto wirkt innen als führe es in einer höheren Wagenklasse. Alles ist vom Feinsten, perfekt verarbeitet, edle Materialien, nordisch-kühl gestylt das Design. So locken die Schweden seit Jahren erfolgreich ihre Kundschaft. Die recht kantige Karosserieform sichert gute Rundumsicht. Die Sitzhöhe (57 cm über der Straße) ist komfortabel, man steigt bequem aus und ein, sitzt angenehm hoch. In den Fahrzeugfond gelangt man dank der hohen Rückbank ebenfalls recht kommod. Die Türen öffnen weit und geben große Türausschnitte frei, Einsteigen leicht gemacht.

Der Kofferraum wirkt trotz Autogröße nicht wirklich riesig. Es passen 483 Liter hinein. Entfernt man die Laderaumabdeckung und nutzt den Kofferraum bis zum Dach, erweitert sich das Volumen auf 580 Liter. Die Kofferraumklappe öffnet sehr hoch. Sie lässt sich elektrisch bedienen. Das geht auch per Fußbewegung unterm Heck, mit der Funkfernbedienung oder über eine Taste im Armaturenbrett. Die Ladekante ist mit 73 Zentimetern sehr hoch, das spürt man, wenn schweres Gepäck hinein zu heben ist.

Das Infotainmentsystem lässt sich gut bedienen. Gewonnen hat vor allem die Navigationsfunktion, seit dem die Schweden Google als Reiseführer an Bord geholt haben. Viele Bedienschritte gehen nun im XC 60 Recharge T8 leichter von der Hand, sind logischer und die Suche in Untermenüs ist spürbar reduziert. Navigiert wird mit Google-Maps, auch der Sprachassistent von Google wird genutzt. Es gibt mehr Echtzeit-Information auf dem - wie stets bei Volvo senkrecht stehenden - Display mit einer Diagonale von 31 Zentimetern.

Technische Daten Volvo XC60 Recharge T8 AWD:

Antrieb: Vierzylinder-Benzinmotor mit zwei Liter Hubraum und 310 PS plus ein Elektromotor mit 145 Nm

Drehmomente: Benziner 400 Nm, E-Motor 309 Nm

Schaltung: Acht-Gang-Automatik

Verbrauch im Hybridmodus: 5,3 /100 km

Verbrauch nur mit Benzinantrieb: zwischen sieben und zehn Litern, unter Last auch mal mehr

Höchsttempo: 180 km/h

Höchsttempo elektrisch: 140 km/h

Kofferraumvolumen: 483 l

Länge: 4,71 m

Gewicht: 2.163 kg

Tank: 70 l

Preis ab: ab 72.990 Euro