Halle / Saale - Volvo hält am Kombi fest, gleichwohl das SUV bei allen Marken zum Maß der Dinge geworden ist. Gut, dass die Schweden den flachen Lademeistern und ihrer Fangemeinde mit dem V 60 und dem V90 weiter eine Chance geben. Dafür bieten sie allen, die so etwas schätzen, richtige Kraftpakete an. Ihre Leistung wird zeitgemäß mit Plug-in-Hybriden produziert. Das eröffnet dem Fahrer die Möglichkeit, kurzzeitig in der Stadt rein elektrisch zu fahren. Bei entsprechender Fahrweise und hohem Ladestand der Batterie werden die Modelle etwas sparsamer und bekommen eine Extraportion Schubkraft. Das gilt auch für den im Test gefahrenen V60 Recharge T8 AWD. Den gibt es ab 68.890 Euro. Es bereitet wenig Mühe, mit Hilfe der Extra-Liste den Preis auf 85.000 Euro zu treiben.

Gemeinsam geben der Benzinmotor und der Elektroantrieb üppige 455 PS ab. Die braucht zwar kein Mensch in einem 4,78 Meter langen Kombi, hat man sich einmal an den Überfluss gewöhnt, möchte man ihn nicht mehr missen, weil sie den Lademeister zum Sportler machen können - wenn es vom Wagenlenker gewünscht wird. Der T8 ist die Spitzenversion in der Kombireihe V60. Ein 310 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner ist kombiniert mit einem 145-PS-Elektromotor, der die Hinterachse antreibt. So wird das Auto zum Allrad-Fahrzeug. Mit 400 Nm Drehmoment, die allein der Verbrenner liefert, steht in allen Lagen ausreichend Durchzug zu Verfügung, die Extra-Portion Strom setzt da noch einen drauf. So wird in 4,6 Sekunden Tempo 100 erreicht. Das funktioniert auf der Straße eindrucksvoll - ein Kombi als Sprinter.

Den Strom für den Plug-in-Hybriden liefert eine Batterie mit 18,8 kWh. Dank des Elektromotors lässt sich der Schwede, vorzugsweise in der Stadt, auch mal komplett elektrisch bewegen, zügelt man seinen Gasfuß. Gut 65 Kilometer sind rein elektrisch drin, manchmal auch 75 km. Volvo gibt 93 Kilometer an. Danach muss die Batterie an der Steckdose oder an der Wallbox wieder aufgeladen werden. Ein vollständiger Ladevorgang dauert um die fünf Stunden. An einer starken Ladesäule ist der Akku nach knapp drei Stunden wieder randvoll.

Ein klein wenig Energiezuschuss liefern die Bremsen. Immer, wenn verzögert wird, wandelt sich kinetische Energie in elektrische Energie und füllt die Batterie ein wenig. Wird dauerhaft im Hybridmodus gefahren und auf sportliche Fahrweise verzichtet, konnte im Test ein Verbrauch von 5,2 Liter auf 100 Kilometer erreicht werden. Aber das funktioniert nur, wenn die Batterie wirklich immer voll ist, sonst schwindet die Unterstützung schnell. Nur wer konsequent regelmäßig lädt, kann beim Volvo XC60 Recharge T8 dauerhaft Sprit sparen. Wer das Plug-in-Hybrid-Auto wie einen normalen Verbrenner fährt, darf sich nicht über zweistellige Verbrauchswerte wundern, flitzt er über die Autobahn oder durch die Berge. Wie seit Jahren bei allen Volvo-Modellen üblich, wird auch dieser Kraftprotz bei 180 km/h automatisch abgeriegelt.

Eine Achtgang-Automatik leistet unauffällig vorzügliche Arbeit, ohne Kraftverlust wechseln die Gangstufen. Das automatische Einkoppeln und wieder Abstellen des Benziners passiert geschmeidig und kaum spürbar. Drückt man das Gaspedal sehr kräftig durch, schiebt der SUV mächtig nach vorn und entwickelt dann unter Volllast ein markantes Klangbild. Der Wagen liegt sehr gut auf der Straße, bestens ausbalanciert zwischen Härte und Komfort, die Lenkung sprotlich-direkt.

Der Kofferraum hat ein Volumen von 519 Litern. Klappt man die hinteren Sitzlehnen um, spielt der V60 seine Kombi-Trümpfe richtig aus: Dann passt mühelos ein komplettes 28er Fahrrad rein. Der Laderaumboden ist topfeben, die Ladekante sehr niedrig. Mit 466 Kilo erscheint die Zuladung nicht eben üppig bemessen, jedenfalls dann, wenn man zu fünft und mit Gepäck reist. Ansonsten dürfte das für zwei oder vier Insassen aber gut ausreichen.

Innen besticht der Kombi V60 mit der bekannten hohen Ausstattungsqualität der Volvo-Modelle. Alles ist vom Feinsten, perfekt verarbeitet, edle Materialien, nordisch-kühl gestylt das Design. Wie sportlich flach gelegt der Wagen ist, merkt man beim Ein- und vor allem beim Aussteigen, wenn man sich knapp über den Asphalt sitzend aus den eng geformten Sitzen hochziehen muss. Sie bieten mit ihren hohen Seitenwülsten perfekten Halt in Kurven, aber erschweren das Aussteigen.

Das Infotainmentsystem lässt sich gut bedienen. Gewonnen hat vor allem die Navigationsfunktion, seit dem die Schweden Google als Reiseführer an Bord geholt haben. Viele Bedienschritte gehen nun im XC 60 Recharge T8 leichter von der Hand, sind logischer und die Suche in Untermenüs ist spürbar reduziert. Navigiert wird mit Google-Maps, auch der Sprachassistent von Google wird genutzt. Es gibt mehr Echtzeit-Information auf dem - wie stets bei Volvo - senkrecht stehenden Display mit einer Diagonale von 31 Zentimetern. An Bord sind jede Menge Assistenten für Sicherheit und Komfort. Hilfreich die aufs Display projizierte 360-Grad Ansicht für stressfreies Einparken. Kollisionswarner verschiedenster Art melden, wenn es eng wird, geholfen wird dabei, immer exakt in der Spur zu bleiben.

Technische Daten Volvo V60 Recharge T8 AWD:

Antrieb: Vierzylinder-Benzinmotor mit zwei Liter Hubraum und 310 PS plus ein Elektromotor mit 145 PS

Drehmoment: Benziner 400 Nm, E-Motor 309 Nm

Schaltung: Acht-Gang-Automatik

Verbrauch im Hybridmodus: 5,2 /100 km

Verbrauch nur mit Benzinantrieb: zwischen sieben und zehn Litern, unter Last auch mal mehr

Höchsttempo: 180 km/h

Höchsttempo elektrisch: 140 km/h

Kofferraumvolumen: 519 l

Länge: 4,78 m

Gewicht: 2.000 kg

Tank: 60 l

Preis: ab 68.890 Euro