Der Cinquecento ist ein Autosympath - er gefällt vielen. Was jedoch weniger an seinen technischen Qualitäten liegen kann. Denn bei der HU ist sein Auftritt alles andere als überzeugend.

Berlin (dpa/tmn) – - Der Fiat 500 ist ein Autoklassiker - beziehungsweise: Der italienischen Marke gelang es bei der Wiederbelebung des Modellnamens, viel Retro-Flair ins Blech zu bringen. Als würdiger Nachfahre des Urmodell Cinquecento aus den 50er Jahren wurde der 500 bei seiner Einführung wahrgenommen.

Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) gibt es jedoch viel Rüge. „Wer das Dolce Vita mit der Knutschkugel genießen will, muss in Pflege investieren“, bilanziert der „Auto Bild TÜV-Report 2024“.

In allen Baujahren werden zu häufig Funktionsmängel an Feststell- und Fußbremse diagnostiziert. Ab der zweiten HU sind auch die Scheiben zu oft marode, dann gibt es auch bereits zu häufig Kritik an den Auspuffanlagen. Hinzu kommt Ölverlust in allen Jahrgängen. Letztere Mängel, die auf die E-Version selbstredend nicht zutreffen.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: