Berlin - Das Model Y gehört weltweit zu den erfolgreichsten Fahrzeugen des amerikanischen E-Autobauers Tesla. 2023 war es als erstes E-Auto das weltweit meistverkaufte Auto überhaupt – unabhängig vom Antrieb. Auch in Europa und Deutschland führt es die Zulassungsstatistiken bei den E-Autos an.

Gut fünf Jahre nach der Erstauflage hat Tesla nun das Facelift-Modell des Mittelklasse-SUV vorgestellt. Es soll ab März zu den Kunden rollen. Das neue Model Y kostet in der allradgetriebenen, besser ausgestatteten Launch-Version ab 60.990 Euro. Weitere Varianten werden folgen. Termine und Preise dazu hat der Hersteller aber bislang nicht genannt. Zur Orientierung: Der aktuelle Einstiegspreis der Baureihe beginnt bei 44.900 Euro.

Leuchtbänder wie beim Cybertruck

Optisch unterscheidet sich die nur leicht auf 4,79 Meter gelängte Neuauflage am stärksten an der Front und am Heck vom bisherigen Y-Modell. So zitiert Tesla mit den breiten Lichtleisten vorn und hinten seinen scharfkantigen Cybertruck und das 2024 vorgestellte Robotaxi Cybercab.

An der Aerodynamik der Karosserie wurde gefeilt, auch am Heckspoiler und an den Rädern. Das wirkt sich auch auf die Effizienz aus. So wurde der Energieverbrauch bei der Startversion durch die neue Gestaltung von 16,9 auf 15,3 kWh/100 km gesenkt, teilte der Hersteller mit.

Technisch gibt es unter anderem eine weitere Frontkamera in der Mitte. Den Innenraum hat Tesla nach eigenen Angaben verfeinert. So wurden etwa die Frontsitze neu designt und verfügen nun auch über eine Belüftung. Zudem soll die Geräuschdämmung verbessert worden sein.

Der Blinkerhebel bleibt - ein Bildschirm für den Fond ist neu

Der klassische Blinkerhebel bleibt erhalten – im Gegensatz zum Model 3, wo diese Funktion mit dem Facelift ins Lenkrad integriert wurde. Im Fond steht nun erstmals ein 8-Zoll-Bildschirm für Klima-Einstellungen und Entertainment parat – und die Rücksitze sind elektrisch verstell- und umklappbar.

Die allradgetriebene Launch-Version auf 20-Zoll-Rädern wird von zwei Motoren angetrieben. Damit beschleunigt der Wagen in 4,3 Sekunden von 0 auf Tempo 100, bei 201 km/h endet der Vortrieb. Die Reichweite nach WLTP beziffert Tesla mit maximal 568 Kilometern – rund 35 Kilometer mehr als bislang bei der vergleichbaren Long-Range-Version.