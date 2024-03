Berlin (dpa/tmn) – - Auch elektrische Fahrräder brauchen regelmäßige Pflege, vor allem nach einer Winterpause. Bei den umgangssprachlich auch E-Bikes genannten Pedelecs ist vor allem aber der richtige Umgang mit dem Akku wichtig, um ihn lange nutzen zu können. Das raten Experten.

Idealerweise ist der Akku stets vom Rad getrennt, wenn er länger nicht gebraucht wird - eben etwa in einer Winterpause, so der Verkehrsclub Deutschland (VCD). Dann lagert er am besten bei konstanter Temperatur und in einer trockenen Umgebung. Ansonsten könnten die Kontakte des Akkus beschädigt werden.

Das ist der ideale Ladestand

Sollte die Akkuleistung indes über eine Winterpause stark nachgelassen haben, rät der VCD den Akku prüfen zu lassen, etwa in einer Werkstatt. Übrigens: Etwa halb vollgeladen fühlt sich der Akku am wohlsten, wenn er eine längere Zeit pausiert. So sei ein Ladestand zwischen 30 und 70 Prozent ideal, um auf Dauer eine Schädigung der Zellen zu verhindern.

Aufladen sollte man den Akku stets, bevor er ganz entleert wurde. Auch sollte er nicht zu lange oder über Nacht an der Steckdose hängen. So haben moderne Kraftspender zwar einen Schutz vor größeren Schäden eingebaut – aber laut VCD sind trotzdem oder Schäden an der Steckdose oder ein Elektrobrand durch ein defektes Kabel möglich

Auf angenehme Temperaturen achten

Nicht zu warm und nicht zu kalt: Akkus verlieren bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius stark an Leistung – so kann sich die Reichweite dann um bis zu 40 Prozent verringern. Wer den Akku bei Temperaturen von weniger als minus 10 Grad nutzt, kann ihm auf lange Sicht sogar schaden. Wer damit aus der Kälte kommt, wartet mit dem Aufladen auch besser, bis der Akku wieder Raumtemperatur erreicht hat.

Auch große Hitze mag der Kraftspender nicht. Kritisch werde es ab einer Temperatur von 40 Grad, so der Verkehrsclub. Auch sollte man den Akku vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze im Sommer schützen. Im Zubehör gibt es übrigens auch passende Schutzhüllen, die den Fahrrad-Akku im Winter vor Kälte und im Sommer vor zu viel Hitze schützen.