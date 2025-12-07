Mercedes lockt jetzt auch Familien und Kunden mit erhöhtem Platzbedarf auf die elektrische Seite und stellt dem CLA dafür einen neuen GLB zur Seite. Das SUV wird größer, praktischer – und teurer.

Stuttgart - Der Mercedes GLB geht in die nächste Runde und wechselt dafür auf die sogenannte MMA-Plattform, die der Elektromobilität den Vorzug gibt. Bestellt werden kann der kompakte Geländewagen ab sofort zu Preisen ab 59.048 Euro, ausgeliefert wird er im Frühjahr, teilt Mercedes mit.

Beim Generationswechsel streckt sich GLB im Radstand um sechs und in der Länge um fünf Zentimeter und will so noch etwas praktischer werden. So solle der Zustieg zur zweiten und der optionalen Sitzreihe Nummer drei leichter werden. Je nach Bestuhlung bietet der jetzt 4,73 Meter lange GLB dabei zwischen 480 und 1.715 Litern Kofferraum. Außerdem kann selbst die E-Version bis zu zwei Tonnen an den Haken nehmen und lockt Lademeister zudem mit einem Frunk von 127 Litern.

So sieht das Antriebsportfolio zum Start aus

Den Antrieb übernehmen ein oder zwei E-Motoren. Die vorläufige Basisversion GLB 250+ fährt mit 200 kW/272 PS an der Hinterachse, der GLB 350 4Matic hat 260 kW/354 PS und Allradantrieb. Die Energie liefert in beiden Fällen ein Akku mit 85 kWh, der mit bestenfalls 22 kW/320 kW nachgeladen wird und Normreichweiten von 614 und 631 Kilometern ermöglicht.

Wie beim CLA verlässt sich Mercedes allerdings nicht allein auf die elektrische Euphorie: Auch den GLB wird es deshalb bald mit einem 1,5 Liter großen Benziner als Hybrid-Modell geben.