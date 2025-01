Mit Autos wie Leaf und Ariya hat Nissan schon E-Autos am Start – jetzt bedienen die Japaner mit einem spanischen elektrischen Kleinfahrzeug das untere Ende der Skala.

Brühl - Nissan setzt auf die Revolution von unten – zumindest bei der Mobilitätswende. Denn als elektrisches Einstiegsmodell unterhalb der normalen Pkw holen die Japaner jetzt das Nanocar Silence S04 ins Land.

Das wird vom spanischen Industriekonzern Acciona produziert und steht seit dem Jahreswechsel zu Preisen ab 11.995 Euro bei ausgewählten Händlern des Automobilherstellers.



Ähnlich wie der Renault Twizy-Nachfolger Mobilize Duo wird der 2,28 Meter kurze Zweisitzer laut Nissan in zwei Varianten als Leichtkraftfahrzeug angeboten und kann in einer Version als „Mopedauto“ zum Teil auch von 15-Jährigen mit dem AM-Führerschein gefahren werden.

In diesem Fall leisten die E-Motoren im Heck 6 kW/9 PS und ermöglichen 45 km/h. Wer für mindestens 14.095 Euro die L7e-Version (Führerschein Klasse B) kauft, bekommt bis zu 14 kW/19 PS und kann im besten Fall 85 km/h schnell fahren.

Herausnehmbare Akkus wie beim Pedelec

Der Clou des Konzepts sind die Akkus, von denen je nach Ausstattung ein oder zwei an Bord sind. Sie ermöglichen mit zusammen knapp 12 kWh nicht nur Reichweiten von bestenfalls 175 Kilometern, sondern können wie bei einem Pedelec auch ausgebaut und so in der Wohnung oder im Keller geladen werden.

Mittelfristig soll es wie in Spanien auch bei uns spezielle Stationen in Großstädten geben, an denen Leih-Akkus binnen weniger Sekunden getauscht statt geladen werden können.