München - Der Roadster lebt auch im Elektrozeitalter weiter. Während konventionelle offene Modelle wie der Audi TT oder der Mercedes SLK mittlerweile Geschichte sind, hat der chinesisch-britische Hersteller MG die Markteinführung des Cyberster gestartet.

Noch bevor Tesla seinen neuen Roadster bringt, soll der Cyberster schon in diesem Dezember in den Handel gehen, teilte der Hersteller mit. Zwar wird auch der Cyberster kein billiges Vergnügen. Doch während für den Tesla Preise weit jenseits der 200.000 Euro gehandelt werden, will MG den Verkauf bei 64.990 Euro starten.

Zwei Antriebe zur Wahl, 200 km/h Spitze

Dafür gibt es einen Heckmotor mit 250 kW/340 PS und für 5.000 Euro mehr auch Allradantrieb mit zwei Motoren und 375 kW/510 PS. Die Motoren ermöglichen bis zu 200 km/h und werden aus einem 77 kWh großen Akku gespeist. Der reicht der schwächeren Variante für rund 507 und der stärkeren für 443 Kilometer, so MG weiter.

Zwar rühmt sich MG des einzigen elektrischen Roadsters am Markt, will aber auf diesem Bein allein nicht stehen. Stattdessen plant der Hersteller für das nächste Jahr als CyberGTS auch ein entsprechendes Coupé.