Lexus möchte mit einer elektrischen Limousine in der Oberklasse mitfahren. Dafür bringen die Japaner den neuen ES in Stellung, lassen die alte Welt aber nicht ganz hinter sich.

Shanghai - Auch Lexus elektrifiziert immer mehr Modelle. Und jetzt ist die Limousine des ES dran. Der Konkurrent für Fahrzeuge wie 5er BMW, Mercedes E-Klasse oder Audi A6 feiert auf der Autoshow in Shanghai gerade in der achten Generation seine Premiere. Er soll nach dem Start in China und den USA binnen Jahresfrist auch nach Europa kommen, wie der Hersteller mitteilt.

Auf deutlich über fünf Meter gestreckt, sportlicher gezeichnet und mit weniger protzigem Kühler, soll es den Luxusliner gleich in zwei E-Versionen geben: als 350e mit Frontantrieb (165 kW/224 PS) oder als 500e mit Allradantrieb (252 kW/343 PS). Über Batteriegröße und Reichweite schwieg sich Lexus allerdings zunächst noch aus.

Zu den beiden E-Varianten gesellt sich eine Hybrid-Version

Und bei aller elektrischer Euphorie trauen die Japaner dem Boom der Batterieautos offenbar noch nicht vollends. Deshalb bieten sie die Limousine weiterhin auch als konventionellen Hybriden an.

Der heißt 300h, nutzt einen elektrisch unterstützten 2,6-Liter-Vierzylinder und kommt auf eine Systemleistung von 148 kW/201 PS. Allerdings soll mit einem größeren Pufferspeicher auch sein elektrisches Talent größer werden, wie Lexus in Aussicht stellt.