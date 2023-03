Halle / Saale - Seit gut zwei Jahren ist der Kia XCeed auf dem Markt. Er macht in der Ceed-Linie fast 40 Prozent der Verkäufe aus und tritt gegen Modelle wie Mazda CX-30, Skoda Karoq oder Citroen C4 an. Nun hat der Kia-Crossover für das Modelljahr 2023 einige Auffrischungen und Verbesserungen bei Design und Technik erhalten. Am Auffälligsten in der Front sind der neu gestaltete Kühlergrill sowie der markanter geformte Frontstoßfänger. Die Nebelscheinwerfer wurden in die LED-Hauptscheinwerfer integriert. Am Heck sollen ein neuer Diffusor mit Unterfahrschutz-Design sowie ein veränderter Auspuff einen Hauch Sportlichkeit bieten. Ebenfalls neu gestaltet wurden die optionalen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Drei neue Lackierungen sind im Angebot, besonders ansehnlich die Farbe Caledon Grün.

Erstmals gibt es die äußerlich auf Sport getrimmte Version GT-Line, die aber nur in der Topmotorisierung mit 204 PS zu haben ist. Das GT-Line-Interieur prägen u.a. ein unten abgeflachtes Sportlenkrad, ein schwarzer Dachhimmel, ein mit perforiertem Leder bezogener Schalthebel und Sitzbezüge mit speziellem GT-Line-Design. Ein volldigitales Kombiinstrument mit neuen Grafikvarianten ist in allen XCeed-Modellen zu finden, je nach gewählter Ausstattungslinie variiert das Informationsangebot in den Displays. An der Technik der Antriebe wurde nichts geändert. Erweitert wurde indes das Angebot bei den Assistenzsystemen. So arbeitet der adaptive Tempomat mit Stop-and-go-Funktion nun auch navigationsbasiert und bietet zudem einen Tot-Winkel-Assistenten sowie einen Querverkehrswarner mit aktivem Bremseingriff. Der Müdigkeitswarner ist noch aufmerksamer und integriert einen Ablenkungswarner bei stehendem Verkehr.

Gefahren wurde der XCeed 1.6 T-GDI DCT in der Version GT-Line. Er sorgt mit seinem 1,6 Liter-Vierzylinder für sehr freudvollen Vortrieb. Denn die 204 PS haben wenig Mühe, das Auto zügig zu beschleunigen. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h gibt der Hersteller 7,7 Sekunden an. Es liegt zwischen 1.500 und 4.500 Umdrehungen pro Minute ein maximales Drehmoment von 265 Nm an, was gleichmäßig starken Durchzug aus niedrigen Drehzahlen heraus sichert. Geschaltet wird mittels Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Wie alle Modelle der Reihe hat der GT-Line Frontantrieb. Bei scharfen Antritt zerren die Vorderräder schon mal spürbar an der Lenkung. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 220 km/h mühelos erreicht. Dabei liegt der Wagen sehr stabil auf der Straße. Spurtreu durcheilt er flinke Wechselkurven. Die Dämpfung ist straff, aber nicht übermäßig hart. Den Durchschnittsverbrauch gibt der Hersteller mit 6,5 Litern auf 100 Kilometer an. Nutzt man die Fähigkeiten von 204 PS, werden es über sieben Liter, im Test wurden 7,6 Liter registriert.

Die Platzverhältnisse innen sind der kompakten Klasse angemessen. Es geht nicht üppig zu, aber beengt fühlt man sich weder vorn noch hinten. Große Mitfahrer würden sich dennoch über ein paar Zentimeter mehr Kniefreiheit hinten freuen. Der Kofferraum des XCeed fasst 426 Liter. Bei umgeklappter Rückbank erhält man ein Ladevolumen von 1.378 Litern. Eine maximale Zuladung von 459 Kilogramm ist erlaubt. Die maximale Anhängelast für gebremste Anhänger beträgt 1,4 Tonnen. Die Anhängelast für ungebremste Anhänger liegt bei 600 Kilogramm. Die Preise für den facegelifteten XCeed starten bei 23.990 Euro für die Basisversion mit 120 PS und einem Ein-Liter-Motor samt Handschaltung. Der günstigste Diesel (136 PS) kostet als Handschalter 34.890 Euro. Wer den neuen XCeed als Plug-in-Hybrid kauft, zahlt mindestens 36.890 Euro. Und für den Kia-Crossover in der GT-Line-Ausstattung sind 35.190 Euro fällig.

Technische Daten

Motor: 1,6-Liter-Vierzylinder-Ottomotor

Leistung: 204 PS

Drehmoment: 265 Nm

Normverbrauch: 6,5 Liter auf 100 Kilometer, im Test 7,6 Liter

Getriebe: Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Länge: 4,40 Meter

Kofferraum: 426 Liter

Preis: ab 27.390 Euro für die Einstiegsversion Vision, GT-Line ab 35.190 Euro. Die Topversion Platinium kostet 36.390 Euro. Den Diesel mit 136 PS gibt es ab 34.890 Euro.